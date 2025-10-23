孫盛希追劇《回魂計》 一招讓觀看感受更爽快

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后孫盛希為不少戲劇作品獻唱歌曲，都有不錯的評價，最近則為Netflix 原創話題影集《回魂計》獻唱片尾曲《Broken World》，師妹 KAXA 則演唱插曲《Invincible》。

孫盛希（中）和師妹KAXA為《回魂計》獻唱，用音樂描繪母愛力量。（滾石唱片提供）

《Broken World》由音樂製作人吳雨潤創作、孫盛希演唱，孫盛希說很久沒唱非自己創作的作品，因此花了更多時間去消化與轉換，「要讓這份情感變成屬於我的版本。」《回魂計》影集以「母親復仇」為主軸，孫盛希說：「當初聽到影集的主題就覺得很酷，很開心能參與這次的大企劃。」

孫盛希追劇也懂得享受。（滾石唱片提供）

除了為影集獻唱，孫盛希也不忘追劇，她笑說：「用家庭劇院環繞模式邊看邊聽會更爽快！而且每集都藏著好多反轉，從第一集到最後一集，一路都非常精彩。」

另外KAXA則談到《Invincible》：「這首歌想捕捉那個在痛裡仍想去愛、去相信的瞬間，很適合劇中母親的情感掙扎。」歌曲傳達出每個人雖非無敵，「但我們也能選擇去面對、去原諒、去愛。」

