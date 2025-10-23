自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

預防中風、心肌梗塞 霜降節氣保養用這兩招

〔記者胡如虹／台北報導〕今（23日）起節氣進入「霜降」，秋天最後一個節氣，氣功老師彭繼祖表示，秋末天寒，血液循環不良，容易發生栓塞性中風、心肌梗塞、耳中風、耳朵痛、耳鳴，最簡單的保養之道是「蹬腳跟」運動（把腳跟先往上提高、往下蹬）跟「泡腳」這兩招，讓腳的氣往上走，把寒氣排出來。

彭繼祖是甄珍、楊麗花、曹金鈴等藝人的佛學、氣功老師，他特別點出節氣進入「霜降」，天上寒氣下降，地的水氣上不去，水氣在地面結成霜，盡量不要打赤腳、不要坐地面，避免被地底的寒氣感染而影響身體。而「霜降」節氣也容易讓人情緒低落，憂鬱、焦慮、躁鬱，不想說話，不願意溝通，動不動就說「算了！算了！」所以情緒的溝通是現在的關鍵點。

霜降節氣保養可以常做「蹬腳跟」運動。（彭老師提供）霜降節氣保養可以常做「蹬腳跟」運動。（彭老師提供）

因為肺為「百脈之母」，肺弱的人，肺的維修時間長，會持續到霜降，氣喘就易發，且胸悶、心臟不舒服。現在金正旺，旺金剋木，木主肝膽、主眼，眼睛就不舒服、睡眠品質不良、脾氣不好。一旦金旺、木也不柔軟的人，此時對木的修理越嚴重，情緒悲、鬱悶、煩惱、不想說話的情況越明顯，情緒一多，易有髖關節痛、肩胛骨不舒服等狀態。

而霜降之後就是立冬了，腎（水）要準備進廠維修之前，腎氣會特別弱，口乾、眼框四周浮腫、膝蓋痠軟、腳踝腫、腳跟痛、走路不順暢，感覺頻尿；供輸管道正在檢查調整時，有時會從腳底到髖骨痠抽痛。多做些彎腰運動、不要憋尿。關節膝蓋、肩膀不舒服時，可以用暖暖包熱敷，或者用熱水加些海鹽或是薑泡腳，泡腳時，水的位置要高於小腿一半，不能只泡到腳踝，才能讓寒氣導引出來。

彭老師表示，霜降，對應頸椎第4椎，反應到鼻、唇、口、耳、咽管。頭部的淋巴有問題都集中在頸椎第4椎。第4椎大約在脖子的凹洞處，所以天寒要圍圍巾保暖保護好。多揉肚子，反射回去對頸椎第4椎也有改善。

彭繼祖是甄珍、楊麗花、曹金鈴等藝人的佛學、氣功老師。（記者胡如虹攝）彭繼祖是甄珍、楊麗花、曹金鈴等藝人的佛學、氣功老師。（記者胡如虹攝）

霜降的保養之道如下：

食補：著重在暖胃，吃熱食、喝熱水。多吃些黑色食物，如：何首烏湯、麻油黑木耳炒薑絲、紫米、黑芝麻等。

運動：

1、蹬腳跟。腳跟先往上提高、往下蹬腳。讓腳的氣往上走。拍拍膝蓋，讓溼寒之氣離開。左、右腳各拍100下。

2、做轉肩膀運動。手指搭在肩上，手肘向上立起帶動肩胛上提、向後轉動肩膀15下、向前轉動肩膀15下，速度不需要太快、不要憋氣。可預防肩膀著涼，還可按摩到腋下淋巴。

3、揉肚子。早上起床前、晚上睡前要多揉揉肚子，每次按摩49回，肚子寒涼時，用溫熱包順時針按摩肚子108下，也可用溫熱包放在肚臍上熱敷，讓肚子熱起來，全身跟著暖起來，血液循環就會變好。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中