預防中風、心肌梗塞 霜降節氣保養用這兩招

〔記者胡如虹／台北報導〕今（23日）起節氣進入「霜降」，秋天最後一個節氣，氣功老師彭繼祖表示，秋末天寒，血液循環不良，容易發生栓塞性中風、心肌梗塞、耳中風、耳朵痛、耳鳴，最簡單的保養之道是「蹬腳跟」運動（把腳跟先往上提高、往下蹬）跟「泡腳」這兩招，讓腳的氣往上走，把寒氣排出來。

彭繼祖是甄珍、楊麗花、曹金鈴等藝人的佛學、氣功老師，他特別點出節氣進入「霜降」，天上寒氣下降，地的水氣上不去，水氣在地面結成霜，盡量不要打赤腳、不要坐地面，避免被地底的寒氣感染而影響身體。而「霜降」節氣也容易讓人情緒低落，憂鬱、焦慮、躁鬱，不想說話，不願意溝通，動不動就說「算了！算了！」所以情緒的溝通是現在的關鍵點。

霜降節氣保養可以常做「蹬腳跟」運動。（彭老師提供）

因為肺為「百脈之母」，肺弱的人，肺的維修時間長，會持續到霜降，氣喘就易發，且胸悶、心臟不舒服。現在金正旺，旺金剋木，木主肝膽、主眼，眼睛就不舒服、睡眠品質不良、脾氣不好。一旦金旺、木也不柔軟的人，此時對木的修理越嚴重，情緒悲、鬱悶、煩惱、不想說話的情況越明顯，情緒一多，易有髖關節痛、肩胛骨不舒服等狀態。

而霜降之後就是立冬了，腎（水）要準備進廠維修之前，腎氣會特別弱，口乾、眼框四周浮腫、膝蓋痠軟、腳踝腫、腳跟痛、走路不順暢，感覺頻尿；供輸管道正在檢查調整時，有時會從腳底到髖骨痠抽痛。多做些彎腰運動、不要憋尿。關節膝蓋、肩膀不舒服時，可以用暖暖包熱敷，或者用熱水加些海鹽或是薑泡腳，泡腳時，水的位置要高於小腿一半，不能只泡到腳踝，才能讓寒氣導引出來。

彭老師表示，霜降，對應頸椎第4椎，反應到鼻、唇、口、耳、咽管。頭部的淋巴有問題都集中在頸椎第4椎。第4椎大約在脖子的凹洞處，所以天寒要圍圍巾保暖保護好。多揉肚子，反射回去對頸椎第4椎也有改善。

彭繼祖是甄珍、楊麗花、曹金鈴等藝人的佛學、氣功老師。（記者胡如虹攝）

霜降的保養之道如下：

食補：著重在暖胃，吃熱食、喝熱水。多吃些黑色食物，如：何首烏湯、麻油黑木耳炒薑絲、紫米、黑芝麻等。

運動：

1、蹬腳跟。腳跟先往上提高、往下蹬腳。讓腳的氣往上走。拍拍膝蓋，讓溼寒之氣離開。左、右腳各拍100下。

2、做轉肩膀運動。手指搭在肩上，手肘向上立起帶動肩胛上提、向後轉動肩膀15下、向前轉動肩膀15下，速度不需要太快、不要憋氣。可預防肩膀著涼，還可按摩到腋下淋巴。

3、揉肚子。早上起床前、晚上睡前要多揉揉肚子，每次按摩49回，肚子寒涼時，用溫熱包順時針按摩肚子108下，也可用溫熱包放在肚臍上熱敷，讓肚子熱起來，全身跟著暖起來，血液循環就會變好。

