「世紀晚霞」奇蹟現身！《燦爛的風和海》澳門67處取景帶你邊看邊玩

韓東君（右）、鍾楚曦在《燦爛的風和海》火花不斷。（龍華電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕即將於龍華影劇台全台首播的都市愛情劇《燦爛的風和海》，不只是一部愛情劇，更是一部帶你「邊追劇邊旅行」的旅遊風情片。

《燦爛的風和海》劇照。（龍華電視提供）

劇中鏡頭隨著角色穿梭於澳門的石板路與歷史建築，打破過去「賭城」的刻板印象，帶觀眾看見另一種溫暖而真實的城市面貌。從大三巴牌坊到龍爪角步行徑，從國華戲院到何東圖書館，甚至連亞婆井的傳說都入戲，67處取景地完整展現澳門的文化、風光與美食。特別是「珍強記」餐館，更把澳門人獨有的人情味濃縮其中，讓不少觀眾直呼：「追完劇就想立刻飛去打卡！」熟悉早期香港電影的資深觀眾們，應該也會對於這部劇的復古巷弄小店與粵語氛圍感到親切懷舊。

鍾楚曦在《燦爛的風和海》飾演「陳嘉慧」。（龍華電視提供）

《燦爛的風和海》由導演李漠操刀，延續《裝腔啟示錄》的治癒美學，以光影細節勾勒都市人的喜怒哀樂，並用輕快筆觸呈現角色在愛與生活中尋找自我的過程。卡司陣容同樣令人期待：鍾楚曦、孫陽、陳昊宇、韓東君、方中信、李若彤、李治廷、倪虹潔、耿樂齊聚一堂，既有青春的勇敢與浪漫，也有老一輩細水長流的守候。

韓東君在《燦爛的風和海》飾演賽車手「韓俊豪」。（龍華電視提供）

韓東君劇中飾演賽車手「韓俊豪」，他現實生活中也是一名賽車手，角色設定與他真實的人生相互呼應，真實感十足。他也在劇中大方展現精壯身材，沒有讓觀眾失望。與鍾楚曦飾演的「陳嘉慧」之間，則貢獻了全劇最浪漫的名場面「教堂舞蹈戲」。兩人時而互撩、時而試探，火花不斷。在韓俊豪身上，陳嘉慧感受到愛情最直接的熱度，韓俊豪則逐步體會到她灑脫外表下糾結的一面。雙向奔赴的情感張力讓觀眾心動不已。

曾在台灣電影《大稻埕》中亮相的孫陽，這次在《燦爛的風和海》中以粵語原聲詮釋角色，真誠自然的演繹令人驚喜。為了拍攝，他甚至因連續工作累壞身體，讓粉絲十分心疼。他飾演的「徐君樂」是一個回到故鄉、懂得把握當下的樂觀青年，與陳昊宇飾演、總是拚命工作的都市女孩「麥又歌」形成鮮明對比。兩人從相遇到互動，處處散發著初戀的悸動，其中徐君樂一句「因為你，一切都變得很特別」，更被觀眾譽為全劇最動人的告白。

《燦爛的風和海》在澳門取景。（龍華電視提供）

麥又歌因通宵加班後發現餐廳關門、手機停機，或是忙到深夜終於能坐下吃飯而崩潰，更成為無數打工人最能感同身受的細節，讓人笑中帶淚。值得一提的是，劇中最浪漫的一幕「世紀晚霞」原本拍攝時天色陰沉，卻在收工前奇蹟般出現火燒雲，讓這份突如其來的美好被永久定格，也成為劇組與觀眾心中共同的驚喜瞬間。

《燦爛的風和海》以愛、友情與美食為主題，在澳門獨有的慢節奏裡，細膩描繪每個人關於「愛與勇氣」的旅程：有人在愛情中學會勇敢；有人在友情裡找到依靠；也有人重新相信生活的美好。

劇中三段交錯於澳門的奇遇，不僅有令人心動的愛戀與跨世代的深厚情誼，更藏著親情的和解與成長的勇氣。當方中信與李若彤飾演的父母，面對成長後的兒子（李治廷 飾）時，那份遲來的理解與心疼，格外令人動容。全劇回歸真誠與情感的本質，每一段故事都像生活的縮影，溫柔地觸動人心。正如劇中的金句所言：「愛的最高境界是心疼」、「人與人需要對的時機」，留給觀眾無限餘韻與思索。《燦爛的風和海》10月24日起下午三點，在龍華影劇台MOD354首播。

