娛樂 電影

老大一死全失控！韓「黑幫繼位戰」飆200萬觀影人次笑到噴淚

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國黑幫動作喜劇《誰想當老大》堪稱爆笑程度更勝《雞不可失》，故事圍繞黑幫老大驟然去世，引爆接班人選的繼任風暴；一場黑幫爭權搖身成為「讓位鬥爭」，荒謬又寫實的情境製造滿滿笑果。

《誰想當老大》由朴智煥（左起）、趙宇鎮、鄭敬淏三大演技派男星領銜主演，上演黑幫的「讓位大亂鬥」。（采昌提供）《誰想當老大》由朴智煥（左起）、趙宇鎮、鄭敬淏三大演技派男星領銜主演，上演黑幫的「讓位大亂鬥」。（采昌提供）

本片所描繪的，不再是爭權奪利的老套路線，而是每個人努力成為理想中的自己，像是有人想開餐廳、有人守住自己的崗位，不被現實定義，活出真我。

導演羅熙燦形容角色們如同「脫韁野馬」，充滿不可預測的喜感魅力，「雖然是黑幫題材，但我們不強調義氣，而是聚焦角色追尋自我與夢想的過程。」深入挖掘喜劇張力。

《誰想當老大》台版海報。（采昌提供）《誰想當老大》台版海報。（采昌提供）

《誰想當老大》正式上映前，就獲選釜山影展「今日韓國電影—特別首映」單元，影展方盛讚本片：「這是一部令人耳目一新的動作喜劇電影，它以令人熱血沸騰、神經緊繃的『老大讓位戰』為背景，充滿笑料。演員們的表演妙趣橫生，再搭配獨特的動作場面，進一步提升娛樂性，引發陣陣笑聲。」

該片在韓國各大電影網站奪得近滿分好評，更連續8天穩坐韓國票房冠軍，花8天時間就突破200萬觀影人次，寫下新冠疫情之後，10月最快突破200萬票房的驚人成績。《誰想當老大》11月21日在台上映。

