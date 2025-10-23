神曲《沒出息》變恐怖BGM？《咒你》男星「被叫名字」太邪門

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男團「B1A4」成員「Baro」車善玗在驚悚電影《咒你》飾演新進刑警，跟著前輩劉宰明投入危險的辦案行動，片中他隨著案件進展，恐怖衝突直擊面前，內心逐漸崩潰。

《咒你》有多個恐怖鏡頭讓人印象深刻，有網友結合近來在網路人氣爆衝、傳唱率極高的神曲《沒出息》，笑說歌詞竟意外很適合恐怖片。

車善圩拍《咒你》被嚇得半死。（華映提供）

像是見鬼前的匆匆容容及見鬼後的連滾帶爬，又有一堆人解釋鬼魂出現原因的「睜眼說瞎話」，最後全都被嚇到哭出來，畫面和文字百分百相符，效果十足。

此外，車善玗透過影集《請回答》系列打開知名度，在《請回答1994》中扮演劇中小可愛喜滋滋，古錐討喜的模樣迅速打開知名度，後續接連以電影《禁止停車》、《安納布爾納峰》、《不存在的孩子》等作品累積演技經驗，退伍後決定專心以演員身分發展，並使用本名接戲。

車善圩（左）和前輩劉宰明合作《咒你》。（華映提供）

車善玗在《咒你》中透過細膩的情感處理讓角色更具現實感，這次跟劉宰明對戲，他說：「和前輩一起拍戲我學到很多，因為我演的是他的後輩，所以很自然地就跟著前輩的節奏走。」

除了在演技上的新挑戰，車善玗也曾在綜藝節目《深夜怪談會》中分享過一段令他難忘的靈異經驗，他坦言自己原本不太相信鬼，但在經歷那件事後，想法完全改變。

車善玗回憶，某次他跟「B1A4」隊長振永在結束通告後回到經紀公司繼續創作，當時振永在工作室作曲，他則在聲樂室獨自寫歌詞，忽然間他聽見有人喊著「善玗啊～」他走出門查看，卻沒有人影，便去問振永是否喊他，對方表示沒有。

車善圩《咒你》個人海報。（華映提供）

他以為聽錯，回到房內繼續工作，不久後，振永推門進來，反問他「你剛剛叫我嗎？」兩人才發現，他們都清楚聽到有人在喊自己的名字，但當時公司只剩下他們，沒有其他人在場，頓時感到一陣涼意的車善玗，立刻關掉電腦和燈光，跟振永連忙離開公司，表示從那次之後，他才真正相信世上有些事情的確無法用常理解釋。

《咒你》將於10月31日在台上映。

