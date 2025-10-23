自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

神曲《沒出息》變恐怖BGM？《咒你》男星「被叫名字」太邪門

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男團「B1A4」成員「Baro」車善玗在驚悚電影《咒你》飾演新進刑警，跟著前輩劉宰明投入危險的辦案行動，片中他隨著案件進展，恐怖衝突直擊面前，內心逐漸崩潰。

《咒你》有多個恐怖鏡頭讓人印象深刻，有網友結合近來在網路人氣爆衝、傳唱率極高的神曲《沒出息》，笑說歌詞竟意外很適合恐怖片。

車善圩拍《咒你》被嚇得半死。（華映提供）車善圩拍《咒你》被嚇得半死。（華映提供）

像是見鬼前的匆匆容容及見鬼後的連滾帶爬，又有一堆人解釋鬼魂出現原因的「睜眼說瞎話」，最後全都被嚇到哭出來，畫面和文字百分百相符，效果十足。

此外，車善玗透過影集《請回答》系列打開知名度，在《請回答1994》中扮演劇中小可愛喜滋滋，古錐討喜的模樣迅速打開知名度，後續接連以電影《禁止停車》、《安納布爾納峰》、《不存在的孩子》等作品累積演技經驗，退伍後決定專心以演員身分發展，並使用本名接戲。

車善圩（左）和前輩劉宰明合作《咒你》。（華映提供）車善圩（左）和前輩劉宰明合作《咒你》。（華映提供）

車善玗在《咒你》中透過細膩的情感處理讓角色更具現實感，這次跟劉宰明對戲，他說：「和前輩一起拍戲我學到很多，因為我演的是他的後輩，所以很自然地就跟著前輩的節奏走。」

除了在演技上的新挑戰，車善玗也曾在綜藝節目《深夜怪談會》中分享過一段令他難忘的靈異經驗，他坦言自己原本不太相信鬼，但在經歷那件事後，想法完全改變。

車善玗回憶，某次他跟「B1A4」隊長振永在結束通告後回到經紀公司繼續創作，當時振永在工作室作曲，他則在聲樂室獨自寫歌詞，忽然間他聽見有人喊著「善玗啊～」他走出門查看，卻沒有人影，便去問振永是否喊他，對方表示沒有。

車善圩《咒你》個人海報。（華映提供）車善圩《咒你》個人海報。（華映提供）

他以為聽錯，回到房內繼續工作，不久後，振永推門進來，反問他「你剛剛叫我嗎？」兩人才發現，他們都清楚聽到有人在喊自己的名字，但當時公司只剩下他們，沒有其他人在場，頓時感到一陣涼意的車善玗，立刻關掉電腦和燈光，跟振永連忙離開公司，表示從那次之後，他才真正相信世上有些事情的確無法用常理解釋。

《咒你》將於10月31日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中