八點檔女星「兒子斷氣」埋花圃 抱走別人孩子養10年真相曝光

吳東諺（左）在《好運來》緊抱老婆顏曉筠（右）跟劉星宇（中）。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕顏曉筠在民視八點檔《好運來》飾演「江芸菲」，劇中精神出問題，某天發現親生兒子突然斷氣，便將兒子埋在自家花圃，埋完記憶就此封印，後來將勇兔的兒子抱走，當成自己的孩子養了10年。近期孩子身世真相曝光後，她陷入絕境，因無法接受「一家人被拆散」，情緒全面失控，警察與家人全數在屋外包圍勸降，生死一線的畫面讓人揪心。

傅子純（左起）、「勇兔」林筳諭在《好運來》找到親生兒子小太陽，情緒激動，右為何豪傑。（民視提供）

劇中，顏曉筠崩潰痛哭大喊：「宜瑞是我的小孩。」她拒絕任何人奪走孩子，飾演老公的吳東諺在驚慌中緊抱她，淚喊：「我們不能奪走孩子的生命！」最終，兩人被警方帶走，留下全家哭成一團的畫面。

請繼續往下閱讀...

顏曉筠（右）在《好運來》無法接受「一家人被拆散」，情緒全面失控。（民視提供）

顏曉筠透露，這場戲是她入戲最深的一次，「我希望星宇（飾演兒子瑞瑞）相信『芸菲媽媽』，我握著他的手說『你做得很棒』，我們一起完成這場戲。」她形容拍攝過程就像「燃燒生命的演出」，母子抱頭痛哭的瞬間，連工作人員都跟著落淚。

顏曉筠（右）在《好運來》無法接受「一家人被拆散」，情緒全面失控。（民視提供）

吳東諺則感性分享：「角色逸凱雖然做錯事，但他的出發點都是為了家人。無論芸菲是否發瘋，他都愛她。」他說，這場戲最糾結的地方是在理智與愛之間拉扯，「現實生活中，每個人也都會為自己所愛的人自私一次」，他特別提到，當飾演婆婆的錦雯下跪道歉，卻仍怪他害女兒變成這樣時，「我心裡真的很難過」。

面對警方上門，顏曉筠（左起）、吳東諺、劉星宇無助靠在一起。（民視提供）

錦雯在《好運來》跪地痛哭，祈求孫子劉星宇可以留在身邊，情緒滿點。（民視提供）

傅子純（左）、「勇兔」林筳諭（右）在《好運來》發現失散多年的親生兒子，現場情緒濃烈。（民視提供）

錦雯飾演顏曉筠的媽媽，她因角色過度投入導致身體出狀況，「我拍完下跪戲胃痛到想掛急診，但我告訴自己，那是角色『莊佳敏』，不是黃錦雯」。她表示，這個角色讓她深刻體會「為母則強」的心痛，「莊佳敏…敏佳莊…免假裝！心苦比身苦更難承受」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法