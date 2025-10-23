自由電子報
娛樂 最新消息

男星揭悲慘童年！ 父沉迷賭博房子被法拍 低收入戶遭同學嘲笑貧窮

黃信赫（左起）、吳政勳、潘奕如、陳垣希、李國強出席《接住流星的人》首映記者會。（大愛電視提供）黃信赫（左起）、吳政勳、潘奕如、陳垣希、李國強出席《接住流星的人》首映記者會。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陸小芬、陳少卉、謝展榮、陳季霞、檢場、李國強、黃信赫、吳政勳、陳昭妃、洪君昊、黃品瑜、林嘉俐、潘奕如、楊明鴻、陳垣希22日出席大愛《接住流星的人》首映記者會。陳昭妃在表演課首次與陸小芬見面，她原本以為前輩是「高冷之花」，沒想到「過程中用溫暖包圍著我，像是媽媽一樣」。陸小芬也給了陳昭妃很高的評價，覺得她感情豐富、收放自如，適合當演員「一定是未來的巨星」。

黃信赫（左起）、吳政勳、潘奕如、陳垣希、李國強在《接住流星的人》飾演課輔班老師。（大愛電視提供）黃信赫（左起）、吳政勳、潘奕如、陳垣希、李國強在《接住流星的人》飾演課輔班老師。（大愛電視提供）

檢場劇中與陸小芬演夫妻，他分享陸小芬第一天進劇組就說：「太緊張了啦！我不知道該怎麼辦。」陸小芬以前多演電影，兩句話、一個鏡頭就拍完，休息後就拍下個鏡頭，這回拍電視劇，一天要拍十幾場，她為不讓導演崩潰，發憤圖強，回家後第一件事就是背劇本，「我晚上都沒睡啦，就是每天一直背」，甚至把劇本放在枕頭旁，半夜還半睡半醒夢到台詞。

檢場（左）、陸小芬在《接住流星的人》飾演夫妻。（大愛電視提供）檢場（左）、陸小芬在《接住流星的人》飾演夫妻。（大愛電視提供）

檢場爆料，陸小芬每場不只台詞滿滿，還要講台語；拍戲最怕的就是動物和小孩，兒少演員聚在一起就吵翻天，讓陸小芬第一天就感受到鬧哄哄的氛圍。不過檢場說：「只要陸小芬一站上場，就是定海神針，這些小朋友好像都有靠山。」

楊明鴻（左起）、黃品瑜、陳昭妃、洪君昊在《接住流星的人》飾演新芽課輔班的學生。（大愛電視提供）楊明鴻（左起）、黃品瑜、陳昭妃、洪君昊在《接住流星的人》飾演新芽課輔班的學生。（大愛電視提供）

陸小芬劇中要背所有兒少流星群和志工老師群的人名，笑說連導演都幽默提醒「這次角色多，名字又相似，最怕的就是戲演得很好，但喊錯名字！」她自招最怕的就是記人名，拍戲秘訣是「把人名做小抄刻畫在我的手掌心裡」，提到和兒少演員拍戲讓她感受到孩子們的純真，「覺得年輕真好」，甚至覺得小朋友是她的老師。

檢場（左）、陸小芬在《接住流星的人》飾演夫妻。（大愛電視提供）檢場（左）、陸小芬在《接住流星的人》飾演夫妻。（大愛電視提供）

李國強則是在劇中飾演的是志工老師，教很多弱勢孩子的同時也遇到了人生困境。他有感而發地分享，自己人生中比較困難的時期是在小時候。因為父母在他小學三年級左右的時候就離婚，再加上爸爸愛賭博，所以其實我們家的房子也被法拍，媽媽一個人獨力撫養四個小孩「那時候我們就是低收入戶」。李國強很感謝他的母親「她能夠把這一切都不告訴我們，讓小孩子好好的過我們的童年」。

謝展榮（左）、陳少卉在《接住流星的人》分別飾演青年及少年階段的王博葦。（大愛電視提供）謝展榮（左）、陳少卉在《接住流星的人》分別飾演青年及少年階段的王博葦。（大愛電視提供）

李國強小時候經常搬家，小時候他不覺得難過，還很興奮的跑去跟同學們分享要搬家了。他說家境不好在同儕之間難免會受到一些異樣的眼光，而且小朋友真的是口無遮攔會直接說「你怎麼都用同一個背包、你很窮嗎？你為什麼那麼瘦，你爸媽沒有給你東西吃嗎？」

李國強覺得當時應該是人生中最困難的時期，但是他的母親讓那一段變成很美好的一段童年。拍戲時，劇中吳昆達嗜賭成性，還跑到課輔班來要錢的戲「哇！我那時候真的好想要哭啊！因為真的是可以理解，生在一個父母可能沒有給你那麼多的關愛、那麼多溫暖的一種無奈」。

陸小芬在《接住流星的人》飾演江柑。（大愛電視提供）陸小芬在《接住流星的人》飾演江柑。（大愛電視提供）

拍完戲後，李國強也覺得《接住流星的人》這部戲也治癒了自己，他覺得社會上真的需要很多溫暖，他小時候的朋友、同學們，也有給了他很多的溫暖，沒有排擠他「我心裡很感謝我的生命中真的出現這些人，是在那時候把我接住的人」。

大愛劇《接住流星的人》10/23起周一至周五晚間八點，大愛電視首播，YouTube頻道「大愛劇場 DaAiDrama」同步播出。

