自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大甲媽太猛了！連炳發、楊一展鑽轎底後雙雙奪金鐘 粉絲讚：神保庇

連炳發、楊一展奪金鐘獎，粉絲盛讚有大甲媽保佑。（公視+提供）連炳發、楊一展奪金鐘獎，粉絲盛讚有大甲媽保佑。（公視+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕越南籍演員連炳發及楊一展以公視、中華電信、瀚草文創合製國際犯罪醫療影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》分別獲得金鐘60戲劇節目男主角、男配角獎，網路瘋傳兩人在影集中鑽大甲媽轎底影片及照片，紛紛直呼：「有媽祖保佑！」讓這段影像成為劇迷口中的「神助攻」時刻。

越南影帝連炳發（左）、楊一展（右）與大甲鎮瀾宮大安神轎團一起抬大甲媽神轎。（大甲媽祖ㄅㄜˊ 讚粉絲專頁提供）越南影帝連炳發（左）、楊一展（右）與大甲鎮瀾宮大安神轎團一起抬大甲媽神轎。（大甲媽祖ㄅㄜˊ 讚粉絲專頁提供）

連炳發（左）、楊一展（右）祈求拍攝《化外之醫》順利，右為大甲鎮瀾宮娘傘組。（大甲媽祖ㄅㄜˊ 讚粉絲專頁提供）連炳發（左）、楊一展（右）祈求拍攝《化外之醫》順利，右為大甲鎮瀾宮娘傘組。（大甲媽祖ㄅㄜˊ 讚粉絲專頁提供）

「越南之光」連炳發回憶當時情景時笑說：「這是我首次體驗，在如此特別的時刻拍片，感到無比幸運，彷彿上天冥冥中完美地安排，只為了在這一刻綻放。對此，我倍加珍惜與感激。」楊一展也表示：「我覺得這是一種很特別的緣分，能拿到金鐘獎，真的像是老天、媽祖給的祝福一樣，也提醒我要一直懷著謙卑與感恩的心，繼續往前走。」

楊一展在《化外之醫》突破形象接演飾移工仲介老板「劉天誠」。（公視、中華電信、瀚草文創提供）楊一展在《化外之醫》突破形象接演飾移工仲介老板「劉天誠」。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

連炳發（左）、張鈞甯主演《化外之醫》。（公視、中華電信、瀚草文創提供）連炳發（左）、張鈞甯主演《化外之醫》。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

《大甲媽祖ㄅㄜˊ讚》粉絲專頁分享，2023年7月9日大甲媽繞境53庄時，《The Outlaw Doctor 化外之醫》劇組正巧在現場拍攝，小編粉絲熱情記錄下連炳發與楊一展合力扛轎的歷史畫面。小編感性寫道：「大甲媽有保佑演員得獎！」貼文一出，粉絲留言狂刷：「恭喜大甲媽超神」、「太有緣分了！」更有人翻出劇組4月發布的影片留言：「媽祖真的庇佑！」「超級感動！」

導演廖士涵分享拍戲時剛好巧遇大甲媽祖遶境，臨時突發奇想，才拍下連炳發與楊一展在鑽轎底的珍貴畫面，「那天拍完這場戲後，所有劇組人員都去鑽轎底，祈求媽祖保佑拍攝順利」，導演詹淳皓也分享：「那場戲像是媽祖給我們的啟示，讓我們找到劇本中最完美的結尾。」更巧的是，《化外之醫》最終回首播日期4月12日，恰好是2025年大甲媽祖遶境的回鑾日，形成奇妙呼應。

連炳發鑽大甲媽轎底。（公視+提供）連炳發鑽大甲媽轎底。（公視+提供）

榮獲金鐘戲王後，連炳發結束27小時旋風訪台行程，返越南時在機場受到粉絲們熱烈接機與祝賀。連炳發粉絲後援會更於三天內募集到1億越南盾（約新台幣11.6萬元），購置豪華遊覽車車體廣告，並在胡志明市與河內4座地標大樓外牆LED投放祝賀廣告，盛大迎接被譽為「戲劇天王」的首位越南籍金鐘戲王的榮耀歸國。粉絲後援會召集人透露，頒獎前七天她抽到象徵「榮耀歸來」的塔羅牌，便下定決心要完成這場不可能的任務。接機影片更在短短兩天突破275萬瀏覽次數，越南主流媒體也大篇幅報導連炳發得獎喜訊。

連炳發（左）與楊一展（右）鑽大甲媽轎底後展笑顏。（公視+提供）連炳發（左）與楊一展（右）鑽大甲媽轎底後展笑顏。（公視+提供）

影集在OTT平台表現同樣亮眼，金鐘加持帶動新一波追劇熱潮，《The Outlaw Doctor 化外之醫》在中華電信Hami Video影劇館+空降回榜，一舉上升到戲劇類第一名！公視+平台也湧入眾多新用戶付費支持。製作人湯昇榮表示：「中華電信MOD、Hami Video、公視+均提供中、英、越語字幕及越南語配音版本，希望觀眾能邀請更多不同國籍的朋友，一起欣賞這部作品，並以善意與尊重看待多元文化與語言。」

連炳發在《化外之醫》飾演 外科醫師「范文寧」。（公視、中華電信、瀚草文創提供）連炳發在《化外之醫》飾演 外科醫師「范文寧」。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

　《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯 飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南整型外科醫生范文寧（連炳發 飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。這部影集以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，由金鐘製作人湯昇榮監製、金鐘導演廖士涵與詹淳皓聯手執導，張鈞甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏、蔡亘晏主演。

《The Outlaw Doctor化外之醫》於中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、NETFLIX（台灣）等平台，以及長榮、華航、星宇等國際航空播出；海外部分則已在越南、印尼、香港及新加坡、澳洲等地播出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中