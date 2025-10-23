大甲媽太猛了！連炳發、楊一展鑽轎底後雙雙奪金鐘 粉絲讚：神保庇

連炳發、楊一展奪金鐘獎，粉絲盛讚有大甲媽保佑。（公視+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕越南籍演員連炳發及楊一展以公視、中華電信、瀚草文創合製國際犯罪醫療影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》分別獲得金鐘60戲劇節目男主角、男配角獎，網路瘋傳兩人在影集中鑽大甲媽轎底影片及照片，紛紛直呼：「有媽祖保佑！」讓這段影像成為劇迷口中的「神助攻」時刻。

越南影帝連炳發（左）、楊一展（右）與大甲鎮瀾宮大安神轎團一起抬大甲媽神轎。（大甲媽祖ㄅㄜˊ 讚粉絲專頁提供）

連炳發（左）、楊一展（右）祈求拍攝《化外之醫》順利，右為大甲鎮瀾宮娘傘組。（大甲媽祖ㄅㄜˊ 讚粉絲專頁提供）

「越南之光」連炳發回憶當時情景時笑說：「這是我首次體驗，在如此特別的時刻拍片，感到無比幸運，彷彿上天冥冥中完美地安排，只為了在這一刻綻放。對此，我倍加珍惜與感激。」楊一展也表示：「我覺得這是一種很特別的緣分，能拿到金鐘獎，真的像是老天、媽祖給的祝福一樣，也提醒我要一直懷著謙卑與感恩的心，繼續往前走。」

楊一展在《化外之醫》突破形象接演飾移工仲介老板「劉天誠」。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

連炳發（左）、張鈞甯主演《化外之醫》。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

《大甲媽祖ㄅㄜˊ讚》粉絲專頁分享，2023年7月9日大甲媽繞境53庄時，《The Outlaw Doctor 化外之醫》劇組正巧在現場拍攝，小編粉絲熱情記錄下連炳發與楊一展合力扛轎的歷史畫面。小編感性寫道：「大甲媽有保佑演員得獎！」貼文一出，粉絲留言狂刷：「恭喜大甲媽超神」、「太有緣分了！」更有人翻出劇組4月發布的影片留言：「媽祖真的庇佑！」「超級感動！」

導演廖士涵分享拍戲時剛好巧遇大甲媽祖遶境，臨時突發奇想，才拍下連炳發與楊一展在鑽轎底的珍貴畫面，「那天拍完這場戲後，所有劇組人員都去鑽轎底，祈求媽祖保佑拍攝順利」，導演詹淳皓也分享：「那場戲像是媽祖給我們的啟示，讓我們找到劇本中最完美的結尾。」更巧的是，《化外之醫》最終回首播日期4月12日，恰好是2025年大甲媽祖遶境的回鑾日，形成奇妙呼應。

連炳發鑽大甲媽轎底。（公視+提供）

榮獲金鐘戲王後，連炳發結束27小時旋風訪台行程，返越南時在機場受到粉絲們熱烈接機與祝賀。連炳發粉絲後援會更於三天內募集到1億越南盾（約新台幣11.6萬元），購置豪華遊覽車車體廣告，並在胡志明市與河內4座地標大樓外牆LED投放祝賀廣告，盛大迎接被譽為「戲劇天王」的首位越南籍金鐘戲王的榮耀歸國。粉絲後援會召集人透露，頒獎前七天她抽到象徵「榮耀歸來」的塔羅牌，便下定決心要完成這場不可能的任務。接機影片更在短短兩天突破275萬瀏覽次數，越南主流媒體也大篇幅報導連炳發得獎喜訊。

連炳發（左）與楊一展（右）鑽大甲媽轎底後展笑顏。（公視+提供）

影集在OTT平台表現同樣亮眼，金鐘加持帶動新一波追劇熱潮，《The Outlaw Doctor 化外之醫》在中華電信Hami Video影劇館+空降回榜，一舉上升到戲劇類第一名！公視+平台也湧入眾多新用戶付費支持。製作人湯昇榮表示：「中華電信MOD、Hami Video、公視+均提供中、英、越語字幕及越南語配音版本，希望觀眾能邀請更多不同國籍的朋友，一起欣賞這部作品，並以善意與尊重看待多元文化與語言。」

連炳發在《化外之醫》飾演 外科醫師「范文寧」。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯 飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南整型外科醫生范文寧（連炳發 飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。這部影集以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，由金鐘製作人湯昇榮監製、金鐘導演廖士涵與詹淳皓聯手執導，張鈞甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏、蔡亘晏主演。

《The Outlaw Doctor化外之醫》於中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、NETFLIX（台灣）等平台，以及長榮、華航、星宇等國際航空播出；海外部分則已在越南、印尼、香港及新加坡、澳洲等地播出。

