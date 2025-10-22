自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

3大舞台、22組國際DJ巨星接力開炸！水蛇腰迷幻性感女神首次來台

〔記者許世穎／綜合報導〕全球頂尖電音盛典《Ultra Taiwan超世代音樂節》第五屆將於11月1日（六）在台北大佳河濱公園盛大登場，作為Ultra Worldwide全球巡迴的最終站，將以三大舞台、22組國際頂尖DJ陣容打造年度最強壓軸派對。活動榮登《DJ MAG》「世界百大音樂節」第66名，每年吸引上萬樂迷朝聖，今年預料再掀全台狂潮。

最年輕的世界百大DJ冠軍「國民老公」馬汀蓋瑞克斯將在Ultra Taiwan壓軸登場。（Ultra Taiwan提供）最年輕的世界百大DJ冠軍「國民老公」馬汀蓋瑞克斯將在Ultra Taiwan壓軸登場。（Ultra Taiwan提供）

主舞台MainStage由五屆「世界百大DJ冠軍」Martin Garrix領軍，這位被樂迷暱稱為「國民老公」的荷蘭DJ睽違兩年再度來台，將以激勵旋律與舞台爆發力帶來滿滿感動。「電音巨人」Afrojack則攜妻Elettra Lamborghini首度同台登台，〈Ten Feet Tall〉、〈Hey Mama〉等全球金曲將震撼重現；「電音大帝」Steve Aoki也將重返台灣，帶來〈Azukita〉、〈Bella Ciao〉等派對神曲，重現「砸派傳奇」經典一幕。

「敲敲吶客」Knock2將首度來台參加Ultra Taiwan。（Ultra Taiwan提供）「敲敲吶客」Knock2將首度來台參加Ultra Taiwan。（Ultra Taiwan提供）

「雙面歐神」Oliver Heldens將同時現身MainStage與RESISTANCE，以代表作結合歐陸浩室與未來貝斯的風格征服全場；「節拍雷伯」Laidback Luke則睽違十年回歸，預告將以招牌多層次混音技術再度掀起全場高潮。今年驚喜卡司還包括美國Trap新星「敲敲吶客」Knock2，以〈Dashstar〉爆紅全球，年僅25歲即成各大音樂節搶手對象；來自越南的Y3LLO也將以亞洲電音旋風登場，帶來火力全開的現場互動。

「鐵黛女王」黛博拉德盧卡將來台參加Ultra Taiwan，在反派舞台RISISTANCE壓軸演出。（Ultra Taiwan提供）「鐵黛女王」黛博拉德盧卡將來台參加Ultra Taiwan，在反派舞台RISISTANCE壓軸演出。（Ultra Taiwan提供）

RESISTANCE舞台以Techno為核心，搭配LED巨幕與雷射特效營造沉浸氛圍，壓軸由義大利「鐵黛女王」Deborah De Luca領軍登場。Oliver Heldens將化身分身Hi-LO展現暗黑節奏魅力，而首度登台的Techno女神「異星卡姬」KASIA則以迷幻冷冽的性感風格掀起新一波舞池風暴。

全新ParkStage首度導入F2F（Face to Face DJ Battle）雙人DJ競技賽，DJ將在360度環繞舞台上面對面即興對決，以臨場創意、技術和節奏掌控展開高強度互尬，五組來自全球不同曲風的表演將帶來全新派對體驗，讓觀眾熱血沸騰。

今年Ultra Taiwan全場舞台、視覺、燈光、煙火與特效均由美國UMF總部原班團隊設計，完整重現世界級音樂節規格。票券現正熱賣中，一般票（GA）為搖滾區站票，快速通關票（PGA）與豪華票（VIP）享有專屬入場通道、休息與寄物空間，VIP另設酒吧與觀景台；頂級尊榮票（VVIP）則提供包廂座位與獨立酒吧，打造極致戶外派對體驗。更多資訊請見官方網站，或追蹤Ultra Taiwan Facebook、Instagram官方粉絲團。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中