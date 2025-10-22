3大舞台、22組國際DJ巨星接力開炸！水蛇腰迷幻性感女神首次來台

〔記者許世穎／綜合報導〕全球頂尖電音盛典《Ultra Taiwan超世代音樂節》第五屆將於11月1日（六）在台北大佳河濱公園盛大登場，作為Ultra Worldwide全球巡迴的最終站，將以三大舞台、22組國際頂尖DJ陣容打造年度最強壓軸派對。活動榮登《DJ MAG》「世界百大音樂節」第66名，每年吸引上萬樂迷朝聖，今年預料再掀全台狂潮。

最年輕的世界百大DJ冠軍「國民老公」馬汀蓋瑞克斯將在Ultra Taiwan壓軸登場。（Ultra Taiwan提供）

主舞台MainStage由五屆「世界百大DJ冠軍」Martin Garrix領軍，這位被樂迷暱稱為「國民老公」的荷蘭DJ睽違兩年再度來台，將以激勵旋律與舞台爆發力帶來滿滿感動。「電音巨人」Afrojack則攜妻Elettra Lamborghini首度同台登台，〈Ten Feet Tall〉、〈Hey Mama〉等全球金曲將震撼重現；「電音大帝」Steve Aoki也將重返台灣，帶來〈Azukita〉、〈Bella Ciao〉等派對神曲，重現「砸派傳奇」經典一幕。

請繼續往下閱讀...

「敲敲吶客」Knock2將首度來台參加Ultra Taiwan。（Ultra Taiwan提供）

「雙面歐神」Oliver Heldens將同時現身MainStage與RESISTANCE，以代表作結合歐陸浩室與未來貝斯的風格征服全場；「節拍雷伯」Laidback Luke則睽違十年回歸，預告將以招牌多層次混音技術再度掀起全場高潮。今年驚喜卡司還包括美國Trap新星「敲敲吶客」Knock2，以〈Dashstar〉爆紅全球，年僅25歲即成各大音樂節搶手對象；來自越南的Y3LLO也將以亞洲電音旋風登場，帶來火力全開的現場互動。

「鐵黛女王」黛博拉德盧卡將來台參加Ultra Taiwan，在反派舞台RISISTANCE壓軸演出。（Ultra Taiwan提供）

RESISTANCE舞台以Techno為核心，搭配LED巨幕與雷射特效營造沉浸氛圍，壓軸由義大利「鐵黛女王」Deborah De Luca領軍登場。Oliver Heldens將化身分身Hi-LO展現暗黑節奏魅力，而首度登台的Techno女神「異星卡姬」KASIA則以迷幻冷冽的性感風格掀起新一波舞池風暴。

全新ParkStage首度導入F2F（Face to Face DJ Battle）雙人DJ競技賽，DJ將在360度環繞舞台上面對面即興對決，以臨場創意、技術和節奏掌控展開高強度互尬，五組來自全球不同曲風的表演將帶來全新派對體驗，讓觀眾熱血沸騰。

今年Ultra Taiwan全場舞台、視覺、燈光、煙火與特效均由美國UMF總部原班團隊設計，完整重現世界級音樂節規格。票券現正熱賣中，一般票（GA）為搖滾區站票，快速通關票（PGA）與豪華票（VIP）享有專屬入場通道、休息與寄物空間，VIP另設酒吧與觀景台；頂級尊榮票（VVIP）則提供包廂座位與獨立酒吧，打造極致戶外派對體驗。更多資訊請見官方網站，或追蹤Ultra Taiwan Facebook、Instagram官方粉絲團。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法