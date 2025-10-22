自由電子報
娛樂 最新消息

韓國影帝破例出演恐怖片 滿浴缸斷肢嚇到他跑出片場

〔記者許世穎／綜合報導〕韓國驚悚片《咒你》以買賣鬼魂的禁忌市場為背景，描繪人們在慾望和恐懼間的掙扎。鮮少拍恐怖片的資深男星劉宰明在片中化身追查綁架案的刑警，帶著菜鳥警察車善玗展開調查行動，過程中不僅驚見滿浴缸的手腳殘肢，還遭暴力攻擊，場面血腥又逼真，簡直可怕到了極點。

劉宰明（左）在《咒你》帶著車善圩一同辦案。（華映提供）劉宰明（左）在《咒你》帶著車善圩一同辦案。（華映提供）

劉宰明曾演出《請回答1988》、《秘密森林》、《梨泰院Class》以及電影《哈爾濱》、《王者製造》等多部話題韓劇，無論是暖心正派還是陰狠反派角色他都能駕馭，2024年在影集《無路可走；輪盤賭》和許光漢演出多場對手戲，今年更以電影《幸福國度》獲得百想藝術大賞最佳男配角的肯定，累積多年演技實力，是韓劇迷熟悉且信任的大叔級演員

這次在《咒你》劉宰明飾演資深刑警，因執法過當遭到懲處，心有不甘的他決定追查一樁神祕綁架案來彌補過失，他以冷靜、克制的表現方式推動劇情發展，展現人物在罪惡感與責任感之間的掙扎。

談及這次的拍攝，他說：「我平常不太看恐怖片，這次好像是我第一次在電影院裡完整看完恐怖片。記得我讀過劇本後，心裡產生了不少疑問，追著導演跟他討論了許久。雖然片中的空間帶有象徵性，但我們都努力讓它看起來真實。」

劉宰明在《咒你》飾演資深刑警。（華映提供）劉宰明在《咒你》飾演資深刑警。（華映提供）

劉宰明透露拍攝時必需經常看著滿浴缸的斷手、斷腳、人體殘肢等血腥又詭異的衝擊畫面，雖然知道是道具，但非當逼真，氣氛又極度緊張壓抑，每次喊卡後，他都必須跑到外頭透透氣、調整一下情緒，才能繼續拍下去，讓他直呼這是非常特別的經驗。《咒你》將於10月31日在台上映。

