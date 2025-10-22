自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不只胖10公斤！徐仁英「拿掉鼻子假體」現況曝光坦言更自在

徐仁英釋出近照與以往形象大相逕庭。（組合照，翻攝自IG）徐仁英釋出近照與以往形象大相逕庭。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓歌手徐仁英近日形象大變以全新模樣亮相，她21日釋出身穿教會詩班服的照片，短髮素顏、氣質平和，與昔日性感女神形象判若兩人，她淡然寫下「星期日」卻掀起熱烈討論，粉絲們更驚呼連連「完全變了一個人」、「氣質好溫柔」。

徐仁英近來在直播中坦言體重增加了10公斤，「以前最瘦時只有38公斤，現在胖了10公斤，但我覺得自己更自在了。」她強調不再為外貌焦慮，「瘦的時候也好，但現在的自己更開心。」更大方透露已取出鼻尖假體，「以前鼻子太尖，鬧得很大，現在狀況已不能再手術了。」同時也開放粉絲詢問整形問題，展現率真與成熟。

徐仁英雖然胖了10公斤，也取出鼻子假體，不過她坦言現狀更自在。（翻攝自IG）徐仁英雖然胖了10公斤，也取出鼻子假體，不過她坦言現狀更自在。（翻攝自IG）

出身「元祖女團」Jewelry的徐仁英，曾以強烈舞台魅力與性感造型風靡亞洲，因講話犀利、脾氣火爆，因此常傳出她毆打後輩、惡言相向等流言，直至2023年歷經結婚及離婚，逐漸淡出娛樂圈回歸平凡。如今，徐仁英以樸實形象重現，粉絲們也甚感欣慰，給予肯定「那個被鏡頭追逐的女神，終於活成自己想要的樣子！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中