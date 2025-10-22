不只胖10公斤！徐仁英「拿掉鼻子假體」現況曝光坦言更自在

徐仁英釋出近照與以往形象大相逕庭。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓歌手徐仁英近日形象大變以全新模樣亮相，她21日釋出身穿教會詩班服的照片，短髮素顏、氣質平和，與昔日性感女神形象判若兩人，她淡然寫下「星期日」卻掀起熱烈討論，粉絲們更驚呼連連「完全變了一個人」、「氣質好溫柔」。

徐仁英近來在直播中坦言體重增加了10公斤，「以前最瘦時只有38公斤，現在胖了10公斤，但我覺得自己更自在了。」她強調不再為外貌焦慮，「瘦的時候也好，但現在的自己更開心。」更大方透露已取出鼻尖假體，「以前鼻子太尖，鬧得很大，現在狀況已不能再手術了。」同時也開放粉絲詢問整形問題，展現率真與成熟。

請繼續往下閱讀...

徐仁英雖然胖了10公斤，也取出鼻子假體，不過她坦言現狀更自在。（翻攝自IG）

出身「元祖女團」Jewelry的徐仁英，曾以強烈舞台魅力與性感造型風靡亞洲，因講話犀利、脾氣火爆，因此常傳出她毆打後輩、惡言相向等流言，直至2023年歷經結婚及離婚，逐漸淡出娛樂圈回歸平凡。如今，徐仁英以樸實形象重現，粉絲們也甚感欣慰，給予肯定「那個被鏡頭追逐的女神，終於活成自己想要的樣子！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法