娛樂 最新消息

台片爭氣！《失樂園》「育幼院故事」登國際揭孩童困境

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《失樂園》傳捷報！昨（21）獲選「塔林黑夜國際影展」影評人精選競賽單元，同步釋出國際版海報，畫面呈現在一堵磚紅色高牆前徘徊的孩子、少年和社工，象徵育幼院的孩子和工作者無法跨越的社會成見與標籤。

電影《失樂園》國際版海報。（冬候鳥電影、文策院提供）電影《失樂園》國際版海報。（冬候鳥電影、文策院提供）

對於電影《失樂園》入選，導演蔡銀娟表示「對我是超大的驚喜與鼓勵！這是一個關於育幼院的孩子們及社工的故事，從2017年就開始進行田調與劇本開發了，幸而遇到許多伸出援手的朋友們，還有許多用心參與我們劇本開發、籌資、拍攝、製作或宣發的夥伴們，沒有你們，這部艱難的電影難以完成，我想向你們致上滿滿的感謝！」

范少勳（右）主演新片《失樂園》將前進愛沙尼亞世界首映，左為演員林敬之。（冬候鳥電影、文策院提供）范少勳（右）主演新片《失樂園》將前進愛沙尼亞世界首映，左為演員林敬之。（冬候鳥電影、文策院提供）

對於入選A級國際影展，主角范少勳表示超興奮，也將與導演一起前往愛沙尼亞，他開心說：「這應該算是我第一次參加到海外實體影展，前幾年因為疫情，沒有機會參與到，這次有機會可以去參觀看看，很像去戶外教學一樣。」

范少勳認為「兒少其實是一直被關注的議題，每個地區也都有不同的核心問題，但不管在哪裡希望回饋到觀眾的希望都是最溫暖的愛。」

導演蔡銀娟（右）將前往愛沙尼亞參與電影《失樂園》世界首映。（冬候鳥電影、文策院提供）導演蔡銀娟（右）將前往愛沙尼亞參與電影《失樂園》世界首映。（冬候鳥電影、文策院提供）

導演蔡銀娟說「很好奇歐洲觀眾們看完後的反應。更期盼明年春夏之季，電影在台灣上映時，可以讓更多人瞭解並關心台灣許多弱勢兒少的困境，以及社工和育幼院所面臨的難題。」

《失樂園》將於11月在愛沙尼亞世界首映，2026年在台灣正式上映。

