自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本天團相隔6年再來台！粉絲驚喊「大哥又回來了」

〔記者張釔泠／台北報導〕即將於11／22-11／23 在樂天桃園棒球場登場的火球祭 FIREBALL Fest.，今（22）日釋出最終波演出陣容日本傳奇搖滾樂團ELLEGARDEN，原本應於2024年火球祭作為壓軸卡司登台，因主唱細美武士健康問題未能來台，今年宣告強勢回歸。這也將是ELLEGARDEN繼2019年後二度全員參戰火球祭，消息一出也讓粉絲感動直呼：「謝謝火球祭」、「大哥又回來了！」

火球祭公布最終大魔王ELLEGARDEN。（夥球擊提供）火球祭公布最終大魔王ELLEGARDEN。（夥球擊提供）

至今已成團27年的ELLEGARDEN，是2000年代紅遍日本海內外的指標性樂團，影響無數樂團如ONE OK ROCK、WANIMA等，也是不少龐克樂迷的啟蒙傳奇。他們在歷經了中間十年的休團後，終於在2018年宣布復出，並於2019年登上火球祭，獻上樂團首次在台灣的演出。

滅火器主唱大正也說：「這次火球祭跟BRAHMAN主辦、在日本的另一個音樂祭撞期，但講義氣的細美武士為了我們硬是喬了樂團行程，讓ELLEGARDEN能夠守約再次登上火球祭，真的感謝我的好友！等不及再次招待他們了！」ELLEGARDEN也於日前釋出為動畫《航海王》特別打造的片頭單曲《Carmine》，也是樂團首次打造動畫主題曲，也讓樂迷期待是否能在這次聽到新曲首唱。 

YOYO家族今年再登主舞台。（夥球擊提供）YOYO家族今年再登主舞台。（夥球擊提供）

去年首次新增的互動式演出舞台「火球村」，因豐富多元的演出陣容大受好評，今年團隊也再次祭出豪華節目名單，包含：將由台灣通勤第一品牌主持的「分手的理由！！！」、在社群上以獨特的教學風格和口號翻跳K-POP舞蹈的「飄仙鳳舞」美鳳老師、擁有超高人氣的動畫IP「超人力霸王」將與MOMO家族一起登台。而去年在火球村舞台演出迴響熱烈的YOYO家族，今年也將二度來到火球祭，並於兩日主舞台的串場節目演出，帶領全場的大朋友小朋友歡唱經典歌謠、盡情舞蹈，樂迷紛紛留言表示「許願成功！今年兩天都可以跳到《卡加布列島》啦！」

樂天女孩祭出豪華陣容。（夥球擊提供）樂天女孩祭出豪華陣容。（夥球擊提供）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中