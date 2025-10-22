日本天團相隔6年再來台！粉絲驚喊「大哥又回來了」

〔記者張釔泠／台北報導〕即將於11／22-11／23 在樂天桃園棒球場登場的火球祭 FIREBALL Fest.，今（22）日釋出最終波演出陣容⸺日本傳奇搖滾樂團ELLEGARDEN，原本應於2024年火球祭作為壓軸卡司登台，因主唱細美武士健康問題未能來台，今年宣告強勢回歸。這也將是ELLEGARDEN繼2019年後二度全員參戰火球祭，消息一出也讓粉絲感動直呼：「謝謝火球祭」、「大哥又回來了！」

火球祭公布最終大魔王ELLEGARDEN。（夥球擊提供）

至今已成團27年的ELLEGARDEN，是2000年代紅遍日本海內外的指標性樂團，影響無數樂團如ONE OK ROCK、WANIMA等，也是不少龐克樂迷的啟蒙傳奇。他們在歷經了中間十年的休團後，終於在2018年宣布復出，並於2019年登上火球祭，獻上樂團首次在台灣的演出。

滅火器主唱大正也說：「這次火球祭跟BRAHMAN主辦、在日本的另一個音樂祭撞期，但講義氣的細美武士為了我們硬是喬了樂團行程，讓ELLEGARDEN能夠守約再次登上火球祭，真的感謝我的好友！等不及再次招待他們了！」ELLEGARDEN也於日前釋出為動畫《航海王》特別打造的片頭單曲《Carmine》，也是樂團首次打造動畫主題曲，也讓樂迷期待是否能在這次聽到新曲首唱。

YOYO家族今年再登主舞台。（夥球擊提供）

去年首次新增的互動式演出舞台「火球村」，因豐富多元的演出陣容大受好評，今年團隊也再次祭出豪華節目名單，包含：將由台灣通勤第一品牌主持的「分手的理由！！！」、在社群上以獨特的教學風格和口號翻跳K-POP舞蹈的「飄仙鳳舞」美鳳老師、擁有超高人氣的動畫IP「超人力霸王」將與MOMO家族一起登台。而去年在火球村舞台演出迴響熱烈的YOYO家族，今年也將二度來到火球祭，並於兩日主舞台的串場節目演出，帶領全場的大朋友小朋友歡唱經典歌謠、盡情舞蹈，樂迷紛紛留言表示「許願成功！今年兩天都可以跳到《卡加布列島》啦！」

樂天女孩祭出豪華陣容。（夥球擊提供）

