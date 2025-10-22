自由電子報
娛樂 電視

謝祖武兒奪金鐘新人「半年沒戲拍」 親揭大學延畢真相：不是閃兵

〔記者李紹綾／台北報導〕謝展榮去年以影集《有生之年》拿下金鐘59戲劇節目最具潛力新人獎，他今（22日）出席大愛劇《接住流星的人》首映記者會，他提到拿下金鐘新人獎後，等了半年才有工作找上門，22歲的他仍在就讀大五，延畢原因純粹因學分還沒修完，強調和兵役無關。他已收到兵單、體檢完成，畢業後就要先去服4個月兵役。

謝展榮出席《接住流星的人》首映記者會。（大愛電視提供）謝展榮出席《接住流星的人》首映記者會。（大愛電視提供）

謝展榮笑說，兒時總是聽老爸謝祖武自吹是「特種部隊」，直到長大才發現其實只是義務役的義工隊，「小時候以為怎麼這麼屌，他說的也沒錯啦！也算特別種類的部隊。」他爺爺是上校，親戚多為軍警，他回憶在新店做體檢時，部隊官員特別照顧他，還說：「士官學校出來薪水就漲一萬。」希望他簽自願役。他自己學過木工、鐵工，官員直呼他很適合做工兵，「滿有天分」，他形容整個過程好像在買車。

謝展榮出席《接住流星的人》首映記者會。（大愛電視提供）謝展榮出席《接住流星的人》首映記者會。（大愛電視提供）

謝展榮坦言，去年得獎的10萬獎金繳完帳單就花光，拿金鐘後的前半年沒有工作，直到今年2月底才密集開拍。他直言不愛經營社群，也自嘲：「社群沒有辦法精準表達我在生活中感到快樂的事情。」他直率說無法請經紀人的原因：「我現在負擔不起跟別人拆錢。」他拍戲只挑重質不重量，跟爸媽合作，案子爸媽接洽會抽成，自己接的就全拿，還吐槽爸媽「很久沒幫我接戲」，幾乎都是劇組透過Mail聯繫他，「很意外怎麼找到我，我還是走比較傳統，收電子郵件，本來還想買傳真機」。

