娛樂 最新消息

《小海女》能年玲奈消失11年！台南現蹤了...驚人狀況曝光

のん（Non）首登上浪人祭舞台。（笨道策展提供）のん（Non）首登上浪人祭舞台。（笨道策展提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2025年浪人祭於10月17日至19日在台南安平盛大登場，三日匯聚數十組國內外音樂人與樂團，來自日本、兼具歌手與演員身分的のん（Non）首度驚喜登上浪人祭舞台，她開心表示：「觀眾都很自由地跳舞，真的很美好！」這次特別打造全新樂團編制，邀請多位日本樂壇實力派樂手同行，更演唱多首新專輯作品。

のん（Non）首登上浪人祭舞台。（笨道策展提供）のん（Non）首登上浪人祭舞台。（笨道策展提供）

能年玲奈2013年演出《小海女》爆紅，之後卻與經紀公司爆發合約糾紛，遭到長期封殺，無法在電視頻道露臉，消失11年後才逐步恢復演藝工作，除了演出Netflix新片《新幹線驚爆倒數》，也以「のん」（Non）為名拾起電吉他，以創作歌手的身分站上舞台。

CreepHyp對浪人祭環境友善設計印象深刻。（笨道策展提供）CreepHyp對浪人祭環境友善設計印象深刻。（笨道策展提供）

同樣來自日本的CreepHyp則登上「鯤鯓舞台」演出。主唱尾崎世界觀感性表示：「上次因疫情取消台灣演出很遺憾，今天能站在這裡真的很感動。」他們讚嘆浪人祭的環境友善設計：「發現食物的容器是借的、要還的，日本音樂祭通常都是一次性容器，真的覺得浪人祭超棒的，希望可以再來演出，也希望有專場演出。」

《寰宇龍虎豹》主持三人組逞誠、迪拉與呱吉現身。（笨道策展提供）《寰宇龍虎豹》主持三人組逞誠、迪拉與呱吉現身。（笨道策展提供）

此外，《寰宇龍虎豹》主持三人組逞誠、迪拉與呱吉也在「金鶴廳舞台」壓軸合體亮相，首次公開節目片花。三人笑說節目拍攝初期意見分歧，最後決定拍一個「又吃又走」的旅遊節目，首站直奔外蒙古。

他們回憶拍攝趣事：包括迪拉的馬「累癱」叫不動、呱吉還一度暈車被其他兩人「夾著安撫」，三人妙語如珠笑翻全場。他們更笑說：「拍完差點友情破裂，直到最近舞台劇《聽說他家》才正式和好。」

呂士軒是新科金曲歌王。（笨道策展提供）呂士軒是新科金曲歌王。（笨道策展提供）

「金曲歌王」呂士軒則強勢登上「劍獅舞台」，他興奮分享近況：「我拿了兩座金曲獎！」宣布即將展開「天上天下好聲豪氣」巡迴演唱會。最後演唱《輸了就剃光頭》，並以幽默與祝福作結：「拿完金曲獎唱這首就對了！祝大家健康骨氣、萬事如意！」

而最終夜由「國民搖滾天團」滅火器擔綱壓軸，在「劍獅舞台」以滿滿熱血與感動為三天音樂盛典畫下最高潮。主唱楊大正一登場便熱情喊話：「大家連玩三天好玩嗎？好玩的話，明年再來玩！」氣氛瞬間沸騰。

