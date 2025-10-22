自由電子報
娛樂 最新消息

Yuri與「3長腿正妹」合體了！成團沒有禁愛令 曝光「戀情公布時間點」

宋宋（左起）、Yuri、Rina、菲菲組團出道。（隻魚娛樂提供）宋宋（左起）、Yuri、Rina、菲菲組團出道。（隻魚娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕由啦啦隊女神菲菲、Rina、Yuri、宋宋組成的全新女團「LUVSSI」今（22日）日舉辦出道記者會，並曝光同名單曲，至於組團的原因，4人表示原本就曾在同一隊，所以很有默契，「加上我們都不是可愛型，都是小姐姐、長腿類型。」更是一拍即合，還打趣她們的團規是身高至少166公分，體重約48公斤、不能超過50公斤，舞台上的畫面比較好看。

Yuri（左起）、Rina、菲菲、宋宋沒有禁愛令。（隻魚娛樂提供）Yuri（左起）、Rina、菲菲、宋宋沒有禁愛令。（隻魚娛樂提供）

至於公司有沒有給禁愛令？Yuri笑說公司沒有禁止戀愛，但希望大家多花時間配合訓練，並要注意身體健康。宋宋之前被拍到與混血男星各務孝太約會，被問到兩人關係，她直說是認識很久的好朋友，未來想公布的話會再告訴大家，一旁的Yuri也開玩笑稱：「團規是40歲以後才能公布戀情！」

宋宋和Rina都是「樂天女孩」，近來有沒有關心先前因為捲入風波退團的嘎琳？她們則說：「後來就沒有見到她了，之前有關心她，她可能在冷靜，沒有做太多回覆。就給她空間，希望她一切都好。」

Yuri、Rina、菲菲、宋宋默契十足。（隻魚娛樂提供）Yuri、Rina、菲菲、宋宋默契十足。（隻魚娛樂提供）

被問到成團的目標時，菲菲也提到：「我們都很欣賞像BLACKPINK、aespa這樣有舞台魅力與自我特色的團體，也希望LUVSSI能用屬於自己的方式走出風格。」團員都盼望今年能接到跨年演出，解鎖人生夢想清單。

