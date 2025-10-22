修杰楷當替代役還是被抓 美秀集團主唱當補充兵急喊「沒有花錢買」

〔記者陳慧玲／台北報導〕這兩天演藝圈又有多位知名男星捲入閃兵風暴，讓人意外的是，曾當過替代役的修杰楷也被拘提，交保後他發聲道歉：「我深知身為公眾人物，言行舉止皆受社會關注，因為事件造成不良示範，非常抱歉！」今年曾入圍金曲獎最佳樂團和年度歌曲的美秀集團，今（22日）出席和音樂劇《釧兒》女主角張芳瑜合唱新歌《紙花》MV首映，團中3位男生免不了被問到當兵話題，當中也有人當替代役，開心提到當時還有錢領。

美秀集團首次和《釧兒》女主角張芳瑜（中）合唱新歌。（大慕可可、躍演劇團提供）

美秀集團主唱狗柏有去當了12天的國民兵，但因國民兵申請條件比較涉及家中隱私，因此今天談這話題他有點支支吾吾，但他急喊：「沒有花錢買啦！正常的、正常的。」另透露當兵時還有寫歌。冠佑表示自己因為有消防員身分，因此當消防替代役。鍾錡也是替代役，談到：「我是有領一個月3000元。」但是因為是在疫情期間去當兵，他說：「只是比較辛苦，都戴口罩。」

請繼續往下閱讀...

《釧兒》女主角張芳瑜（右）和美秀集團合唱，首次挑戰拍MV自認好困難。（美秀集團提供）

躍演劇團的《勸世三姊妹》總是一票難求，美秀集團成員都去看過演出，還被感動落淚，劇團另一個人鬼戀浪漫音樂劇《釧兒》10週年，將推出10周年旗艦劇院版，女主角張芳瑜並與美秀集團首次跨界合作，合唱《紙花》還拍MV，張芳瑜自爆她原本沒在聽流行歌曲，不認識美秀集團，但聽了歌曲被圈粉，尤其喜歡《手機錢包鑰匙菸》這首歌，現在都會哼唱。

美秀集團嘗試跨界合作，和《釧兒》女主角張芳瑜合唱。（美秀集團提供）

《釧兒》由張芳瑜、呂承祐主演，也是大慕可可繼《勸世三姊妹》之後與躍演二度合作，11月22日至11月30日將在臺北表演藝術中心演出。美秀集團說不敢挑戰音樂劇，直嘆：「隔行如隔山。」狗柏則說，有機會在劇中唱歌可以，但演戲不行，也預告迎接美秀10周年，明年會有比北流規模還大的專場演唱會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法