娛樂 最新消息

國片票房衝破7.58億勝去年！文化部宣布推「大航海計畫」最高補助1億

文化部長李遠（右2）與國片起飛大聯盟主席廖偉銘（左2）。（記者胡舜翔攝）文化部長李遠（右2）與國片起飛大聯盟主席廖偉銘（左2）。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕2025年國片全面起飛！截至10月20日，台灣電影總票房已達7.58億元，較去年同期成長26％。動作片《角頭－鬥陣欸》與《96分鐘》雙雙破億，青春片《有病才會喜歡你》突破6千萬，恐怖片《泥娃娃》更以黑馬之姿兩週衝近6千萬，國片市場熱度持續升溫。

「國片起飛大聯盟」今日與文化部影視及流行音樂產業局合辦「國片億起來」造勢活動。（記者胡舜翔攝）「國片起飛大聯盟」今日與文化部影視及流行音樂產業局合辦「國片億起來」造勢活動。（記者胡舜翔攝）

延續上半年氣勢，「國片起飛大聯盟」今（22）日與文化部影視及流行音樂產業局合辦「國片億起來」造勢活動，文化部長李遠、聯盟主席廖偉銘率領30部新片劇組及數十位影人現身，包括戴立忍、張懷秋、方甯、陳俊成、柯泯薰、謝佳見、李唯楓等齊聚大巨蛋秀泰影城，共同為年底檔期預熱。

《大濛》。（記者胡舜翔攝）《大濛》。（記者胡舜翔攝）

《左撇子女孩》。（記者胡舜翔攝）《左撇子女孩》。（記者胡舜翔攝）

《泥娃娃》。（記者胡舜翔攝）《泥娃娃》。（記者胡舜翔攝）

今年國片票房已超越去年的6億元，勢頭強勁。現場包括《大濛》監製葉如芬、《左撇子女孩》製片陳保英、《泥娃娃》監製陳亮材、《96分鐘》監製鄒介中、《角頭－鬥陣欸》出品人張芷瑄及《功夫》導演九把刀等人接力亮相，象徵「破億傳承」，盼更多國片加入「千萬俱樂部」。

《深度安靜》。（記者胡舜翔攝）《深度安靜》。（記者胡舜翔攝）

《恨女的逆襲》。（記者胡舜翔攝）《恨女的逆襲》。（記者胡舜翔攝）

同場更聚集多組金馬獎入圍者力挺，包括《大濛》、《我家的事》、《左撇子女孩》、《深度安靜》、《恨女的逆襲》、《南方時光》及紀錄片《大風之島》等八部劇組；高伊玲、黃珮琪、葉子綺、劉敬、林怡婷、陳玉勳、沈可尚、潘客印等人皆親臨現場，為國片加油。

文化部長李遠致詞。（記者胡舜翔攝）文化部長李遠致詞。（記者胡舜翔攝）

文化部長李遠致詞時提到，文化部能做的事情，「就是把資源挹注到對的地方」，例如今年多部紀錄片創下佳績，文化部也推出紀錄片前期開發補助；針對國片走向國際，文化部推出「大航海計畫」，更鼓勵國際合作，最高能補助1億元。在文化幣部分，則是加碼再加碼，除了「結伴看國片滿350點回饋100點」，從現在到年底再加碼「消費2點贈送1點」，等於用2.1折看國片。

《失明》。（記者胡舜翔攝）《失明》。（記者胡舜翔攝）

李遠強調，台灣的國片類型包含了藝術、商業、社會關懷及對歷史的了解，擁有很好的文化底蘊，「台灣不能沒有國片」，只有讓台灣自己的電影成為產業的龍頭，才可能帶動所有的文創產業。他表示「我非常有信心」，並延續他4月「國片起飛」聯合行銷的喊話鼓勵大家，希望接下來「週週有新片、常常鬧雙包、年年有戲拍、戲院一直開、紅盤跟著開、國片億起來」。

