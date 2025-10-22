自由電子報
娛樂 最新消息

小禎認愛小7歲男友！佩甄曝小倆口私下相處：連空氣都是甜的

佩甄今出席眼科活動。（記者林欣穎攝）佩甄今出席眼科活動。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星佩甄今（22）日出席眼科活動，好友小禎日前剛認愛小7歲主廚男友Alan，佩甄談及此事則直呼小禎認愛後充滿粉紅泡泡，還會跟男友互相餵食，提到男方可愛又貼心是小禎理想型；而佩甄最近勤健身，動力來源是看到隋棠照片，羨慕她有美臀。

佩甄有和小禎男友見過面，稱讚對方很帥氣，有外界稱他像大谷翔平或吳克群，佩甄則認為比較像吳克群，她也稱讚男方是個心思單純、可愛又貼心的人。

而小禎在認愛後言行舉止都充滿甜蜜感，「之前去小禎家吃飯，男方做菜，女方當幫手，在大家面就互相餵食，還會親一下，我就跟他們2人說『我不想看，旁邊就是房間，很近喔』」。

佩甄還說小禎都會跟男友報備分享日常，「她之前比較做自己，總是在工作，現在她時不時就會報備和分享，看到什麼都會說，和對方互動比較很密切，眼睛都在笑，對每件事情的看法都有甜甜的氛圍，空氣中都有棉花糖的感覺。」

而佩甄最近積極做重訓，提到很羨慕隋棠的美臀，「我在IG看到隋棠的照片，她的屁股很漂亮，渾圓、上翹，像歐美女生的臀形，超羡慕，她可以，我也可以」至於老公有沒有幫忙，佩甄則大笑表示，「他為我加油打氣就好。」

