自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Red Velvet Joy三姊妹基因太強大！老么美貌炸裂「可以原地出道」

Joy（右）與2名妹妹同框成為全場焦點。（翻攝自IG）Joy（右）與2名妹妹同框成為全場焦點。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女團Red Velvet團員Joy的妹妹近日舉辦婚禮，現場照曝光後立刻掀起熱議，姊妹3人同框的畫面成為焦點，不僅臉型神似、笑容相同，就連氣質都如出一轍，讓粉絲們震驚直呼「這家人基因太強大了！」、「根本複製貼上美貌家族！」

Red Velvet團員Joy（右）三姊妹的基因被讚太強大。（翻攝自IG）Red Velvet團員Joy（右）三姊妹的基因被讚太強大。（翻攝自IG）

Joy過去曾在節目《我獨自生活》中與妹妹同台，提到自己從小家境並不寬裕，為了照顧2名妹妹早早踏入演藝圈，她坦言希望成為妹妹們的榜樣，因此相當努力在事業上打拼，出道後不僅改善家中經濟，還主動幫妹妹們繳學費、添家電，被讚是「最暖大姊」。

Joy（右起）參加二妹的婚禮，么妹意外引起關注。（翻攝自IG）Joy（右起）參加二妹的婚禮，么妹意外引起關注。（翻攝自IG）

這回婚禮照片曝光，3姊妹的高顏值再度引起網友讚嘆，尤其是外型甜美、氣質清新的老么，更被狂刷留言「這顏值可以原地出道」、「Red Velvet 六人版也沒違和感！」粉絲更是大讚Joy一家根本「神級基因複製人」，就連婚禮主角也被形容像偶像劇女主角，成為韓網熱搜話題。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中