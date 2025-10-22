Red Velvet Joy三姊妹基因太強大！老么美貌炸裂「可以原地出道」

Joy（右）與2名妹妹同框成為全場焦點。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女團Red Velvet團員Joy的妹妹近日舉辦婚禮，現場照曝光後立刻掀起熱議，姊妹3人同框的畫面成為焦點，不僅臉型神似、笑容相同，就連氣質都如出一轍，讓粉絲們震驚直呼「這家人基因太強大了！」、「根本複製貼上美貌家族！」

Red Velvet團員Joy（右）三姊妹的基因被讚太強大。（翻攝自IG）

Joy過去曾在節目《我獨自生活》中與妹妹同台，提到自己從小家境並不寬裕，為了照顧2名妹妹早早踏入演藝圈，她坦言希望成為妹妹們的榜樣，因此相當努力在事業上打拼，出道後不僅改善家中經濟，還主動幫妹妹們繳學費、添家電，被讚是「最暖大姊」。

Joy（右起）參加二妹的婚禮，么妹意外引起關注。（翻攝自IG）

這回婚禮照片曝光，3姊妹的高顏值再度引起網友讚嘆，尤其是外型甜美、氣質清新的老么，更被狂刷留言「這顏值可以原地出道」、「Red Velvet 六人版也沒違和感！」粉絲更是大讚Joy一家根本「神級基因複製人」，就連婚禮主角也被形容像偶像劇女主角，成為韓網熱搜話題。

