黃子佼「要付贍養費」求輕判？ 律師提2點怒噴：別人的女兒也是女兒

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼昨（21日）一句「我不懂法律」，在二審上訴辯論終結時，適圖以「與孟耿如已離婚，需負擔贍養費」，經濟壓力頗大為由，懇請法官輕判，被不少網友酸爆，就連不少法界專業人士都覺得「理由太過牽強」。女人大律師李怡貞今（22日）稍早在臉書發文，提出「扶養費」和「贍養費」的不同之處，並提出2大判決重點，質疑黃子佼此言此舉該不會是為了「切割」或僅是一種「財產保衛」的手段吧？！認為，黃子佼若是在和前妻協議自己提出願意額外支付高額贍養費，真心不懂有什麼好拿出來說嘴的！

李怡貞文章一開頭即用「你的女兒是寶貝，別人的女兒也是寶貝」做為引言，讓不少臉友大讚「說得好」！接下來，則以行政院主計處公告的每人月支出平均金額來計算「贍養費」，認為每月23301元，對黃子佼來說，應屬小錢。

➤法院判決的「扶養費」參考計算方式如下：

李怡貞直言，依照行政院主計處平均每人月支出的標準，台北市113年是新台幣34952元，黃子佼夫妻都有工作，各自負擔一半，黃也只需要負擔新台幣17476元。就算讓黃負擔多一點「三分之二」好了，也只有23301元。

李怡貞開嗆，每個月這一點小錢，比起黃長年加入噁心暗網的會員費跟支出來講，根本不算什麼。

➤贍養費怎麼算？

「至於贍養費的部分，目前的法律，黃的前妻能工作能賺錢身體健康，依法不會有贍養費。」李怡貞強調，黃若是在當初協議離婚時，自己承諾給付扶養費，甚至額外給予高額贍養費，她實在不懂有什麼好拿出來說嘴的？「當初離婚給法院判的話就不會有這麼高的金額啊？ 贍養費一毛都不用付。跟前妻結婚也沒多久，前妻剩餘財產分配要挖你財產也分不了多少，都是你婚前大賺的財產，前妻也動不著。」

李怡貞文末開酸，如果真心維護自己的權益，就應該好好找個專業家事律師討論不是嗎？或者直接賠償受害者，繳錢給國庫呀。「難不成協議離婚只是為了切割跟財產保衛的手段？」最後再以「別人的女兒也是女兒。」為文章畫下句點。

