娛樂 最新消息

94歲還在拍！日名導山田洋次獲東京影展「特別功勞獎」

94歲日本名導山田洋次獲東京國際電影節「特別功勞獎」。（達志影像）94歲日本名導山田洋次獲東京國際電影節「特別功勞獎」。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第38屆東京國際電影節今（22）宣布「特別功勞獎」頒給94歲名導山田洋次，他執導的最新作品《TOKYO計程車》獲影展選為中心展映作品。

山田洋次導演自1961年首部作品《二樓的陌生人》（二階の他人）入行，至今從影超過60年，始終以真摯的態度關注日本大眾文化與社會；由渥美清主演的《男人真命苦》系列，自1969年至2019年共推出50部，被列入金氏世界紀錄「同一演員主演最多部電影系列」。

2000年代後，山田洋次以《黃昏清兵衛》開創時代劇新境界，並入圍奧斯卡最佳外語片；2004年的《隱劍鬼爪》更入選第55屆柏林影展競賽單元。

《TOKYO計程車》改編自2022年法國電影，由木村拓哉、倍賞千惠子主演，兩人分飾計程車司機和高齡老婦，一邊巡遊東京，一邊打開塵封的記憶，讓觀眾體會生命的溫度。

東京國際電影節表示：「山田洋次導演的創作熱情從未衰退，他以深刻的人文視角呈現日本人內心的細膩情感與正在流逝的重要價值，為電影文化的發展做出了極大的貢獻。」

