（影）現象級暢銷作家又一作品搬上大銀幕！《你留下的痕跡》修復錯誤人生

〔記者許世穎／綜合報導〕繼《到我們為止》以及即將上映的《只為你遺憾》後，暢銷作家柯琳胡佛又一《紐約時報》現象級文學作品被改編成電影《你留下的痕跡》，描繪一段關於母性、寬恕，以及愛的力量是如何修復最嚴重錯誤的動人旅程。

電影《你留下的痕跡》曝光海報及預告。（UIP提供）

《你留下的痕跡》描述在和男友有一次看似完美的約會之後，肯娜犯下一個無法彌補的錯誤，使她被送進監獄。七年後，她回到懷俄明州的家鄉，希望能夠重新建立她的人生，並且爭取與她從未見過的女兒蒂恩母女團圓的機會。

電影《你留下的痕跡》描繪愛的力量是如何修復最嚴重錯誤的動人旅程。（UIP提供）

當擁有蒂恩監護權的祖父母堅決拒絕讓肯娜見她的女兒時，她卻意外地在一位前美式足球球員以及當地酒吧老闆的雷傑身上找到意想不到的同情心以及更真實和深切的情感。隨著他們的秘密戀情逐漸發展，他們兩個人也面對越來越多的危險，這把肯娜逼向心碎的邊緣，然而，最終也讓她有希望得到第二次機會。

電影《你留下的痕跡》探討人是否可以獲得第二次機會。（UIP提供）

該片主要演員包括《推動搖籃的手》瑪嘉夢露飾演肯娜、《是誰搞的鬼》泰瑞克懷瑟斯飾演雷傑；還有影集《使女的故事》三度艾美獎得主布萊德利惠特福、《吉爾莫女孩》（又名《奇異果女孩》）傳奇女演員蘿倫葛拉漢，分別飾演蒂恩的祖父母葛莉絲和派崔克；葛萊美獎得主以及鄉村音樂女歌手萊妮威爾遜飾演肯娜的朋友和同事艾美。

《你留下的痕跡》預告：

