藝人閃兵連環爆 她曝全因王大陸「耍笨」害其他人被抓包！

〔即時新聞／綜合報導〕男星陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰、Energy書偉和坤達等人近日爆出涉嫌閃兵遭逮，引發社會關注。財經網紅胡采蘋今天（22日）爆料，今年演藝圈閃兵風波之所以連環爆，都是今年3月份也爆出閃兵案的男星王大陸「耍笨」搞出來的！

胡采蘋今天下午在臉書發文表示，今年3月王大陸遭爆花了360萬委託閃兵集團幫忙造假病歷，怎料他找的閃兵集團老闆平常也有在經營詐騙，後來被抓了，王大陸傳訊詢問逃兵辦得如何，老闆因為在牢裡無法回訊息，王大陸以為自己的360萬被騙，於是去警局報案，整件案子才因此攤在陽光下。

她接著概述王大陸閃兵案相關情節：「檢警本來是要辦詐騙案，結果發現王大陸的逃兵案更大，新聞連爆了一個禮拜。然而檢警一查手機，發現王大陸竟然還找人打過Uber司機，因為有一次王大陸叫Uber時叫到特斯拉，他不知道特斯拉的門是用按的就能打開，跟平常拉開車門的設計不同，他覺得車子很爛，跟司機大吵一架。」

「吵架過後王大陸越想越氣，於是找來他的朋友、家裡在代理TOYOTA Sienna的正佳汽車小開，說要找黑道打Uber司機。他們找來四海幫海英堂的一位「小阿俊」去打人，黑道交了一個打人影片，對方被打得很慘，王大陸非常滿意。但沒想到後來檢方發現那影片竟是假的，王大陸付了錢，但黑道拿了他們打別人的影片去交差。」

「王大陸被黑道騙了還不知情，竟然再找黑道去幫他的直播主女友討債，這中間還有很多爆笑情節請自看影片。王大陸感覺黑道辦事頗不錯（應該被假影片騙了不少錢），竟然開始跟對方合夥，一起放高利貸，心想我有資金他有黑道，暴力討債十分方便。而這些案情全部都是從王大陸的手機訊息裡面挖出來的……。」

胡采蘋笑稱，「昨天驚爆藝人閃兵名單，我第一時間就想，該不會又是王大陸這邊搞出來的吧？果不其然，新聞上說：『據了解，此次搜索行動源自於王大陸律師勘驗閃兵集團陳姓主嫌對話紀錄，發現陳嫌曾拿幾名透過他逃兵成功的藝人當作活招牌，宣稱他們都來找自己幫忙，陳柏霖等5人才因此曝光』。所以這應該又是王大陸手機裡面，他被閃兵集團cold call時，人家用來吸引他的廣告話術，因而連環爆出的案子。」

