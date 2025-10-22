BL男星爆紅就入伍！當兵4個月就是神射手 「六六火箭彈」成績驚呆長官

胡宇威（左起）、李玲葦、初孟軒出席《就算一個人也可以好好的吃飯2》宣傳活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕藝人閃兵案延燒，前男團SpeXial成員「Teddy」陳向熙5月涉閃兵，他主演的BL劇《像流星許願的我們》被迫換角，29歲初孟軒臨危受命頂替。初孟軒今（22日）出席公視+影集《就算一個人也可以好好吃飯2》宣傳活動，談到接演心情，他笑說：「接到這個工作我是開心的，劇組通知後大概10天就進組拍攝。」他和Teddy僅在活動上見過面，沒有私交；他也坦言，慶幸自己早就當完兵，不怕被問「兵役問題」。

初孟軒23歲剛拍完影集《天橋上的魔術師》，直接入伍服役4個月。（記者胡舜翔攝）

初孟軒23歲當兵，當時剛拍完影集《天橋上的魔術師》，為了不耽誤兵役，他直接入伍服役4個月。那段時間正逢疫情，他被分發到龍潭步兵營，還選了「六六火箭彈」當專長，自豪地說：「我很強，54發中了51發。」表現太好，甚至被長官看上，想拉他進海軍陸戰隊當傘兵。

大學念運動健康學系的初孟軒，對身體狀況相當了解，也知道免役的條件多是因為身體不健康。他說：「身邊有人想逃避兵役，故意讓自己太瘦或太胖，但真的沒必要，那樣會讓身體出問題。」當年他延畢只是為了打排球比賽，「兵單來了就趕快去當兵」，笑稱4個月軍旅生活其實過得很開心，還當上讀書會會長，結交不少好友。

初孟軒笑稱4個月軍旅生活其實過得很開心。（記者胡舜翔攝）

如今臨時接下《像流星許願的我們》，他和搭檔鍾岳軒早是多年好友，「以前我們會開車到處打排球，感情很好。」他說這次合作默契十足，也笑稱：「當年乖乖去當兵，現在想想真是做對決定了！」

在《好好吃飯2》中，李玲葦飾演的「艾蜜莉」擔任初孟軒與徐鈞浩的證婚人。該場戲於坪林山林秘境取景，景色如畫。她對前往拍攝現場的旅途印象深刻：「那天在河邊拍攝其實有點危險，因為我們是溯溪取景，石頭又滑，工作人員要扛著器材行囊才能抵達現場。」她感謝劇組貼心安排：「現場有兩位EMT緊急醫療技術員全程顧我們的安全，我覺得很安心。因為我本身很喜歡溯溪，那天真的超開心！」

飾演「布朗尼」的初孟軒分享拍攝婚禮戲的難忘經歷。（記者胡舜翔攝）

飾演「布朗尼」的初孟軒分享這場婚禮戲的難忘經歷：「拍攝的時候有很多漂亮的蝴蝶靠近我們，蝴蝶還停在玲葦身上，她就像仙女！我覺得那是大自然給我們的祝福，也代表美好的事物被祝福著。」他表示，當下感受到紅豆泥（徐鈞浩飾）真摯的喜悅，初孟軒在MV和其他戲劇之中也有和其他男生配對，因此被說「親男無數」，他坦言每次親吻男生的感受各異，「有激情、有告白。」這次和徐鈞浩親了5、6下，「因為是結婚戲，是在準備好的心情去親下去，感覺很開心、充滿愛！」《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部將於11月1日在公視+上線；第二部則於11月11日上線。

