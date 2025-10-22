自由電子報
娛樂 最新消息

這陣容太強大！大滿貫影后、日本男神影帝還有動畫大師都要來台

〔記者許世穎／台北報導〕2025金馬影展今（22）日驚喜公布包括法國大滿貫影后伊莎貝雨蓓、日本影帝妻夫木聰和日本動畫名導細田守，在影迷殷殷期盼下，確認出席影展新片映後！細田守也將舉辦大師講堂，邀請影迷走進他精彩萬分的動畫世界。

傳奇影后伊莎貝雨蓓暌違16年出席金馬影展《女富豪的美麗與哀愁》映後。（金馬執委會提供）傳奇影后伊莎貝雨蓓暌違16年出席金馬影展《女富豪的美麗與哀愁》映後。（金馬執委會提供）

法國傳奇影后伊莎貝雨蓓11月除了來台演出臺中國家歌劇院《貝芮妮絲》舞台劇，更特別排開時間北上現身金馬影展《女富豪的美麗與哀愁》映後，這是她睽違16年後再度出席金馬，令人期待影后風采。

百忙也要抽空與金馬影迷相見的還有日本影帝妻夫木聰，他將和導演大友啟史一同出席《寶島》映後和觀眾交流。日本動畫名導細田守繼2015年《怪物的孩子》後，再度攜新作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》訪台，現身大師講堂，邀請影迷走進他獨樹一格的動畫世界。

日本影帝妻夫木聰百忙抽空和導演大友啟史一同出席《寶島》映後與金馬影迷相見。（金馬執委會提供）日本影帝妻夫木聰百忙抽空和導演大友啟史一同出席《寶島》映後與金馬影迷相見。（金馬執委會提供）

本屆金馬影展除了網羅國際影壇佳片，也舉辦多場講座，活動精彩豐富。講座影人包括《斷背山》李安、《空氣人形》裴斗娜、《瘋狂小鎮愛丁頓》亞瑞阿斯特、《喵的奇幻漂流》金茲斯巴洛迪斯，焦點影人西島秀俊和李歐卡霍，以及第62屆金馬獎終身成就獎得主陳淑芳。

影展特別策畫的「跨界精選：小島秀夫經典選片」，不僅有小島秀夫親自出席講堂，還邀請台灣電影創作者與各領域資深玩家進行交流對談，包括徐漢強、洪子烜、傅天余、鄭宜農，以及赤燭遊戲共同創辦人楊適維、呱吉、「台灣通勤第一品牌」張家倫和何勁旻、「轉角遊樂器」林齊晧、黃哲翰等人，一起在影像中尋找遊戲靈光，透過跨界觀點碰撞新啟發。

日本動畫名導細田守再度攜新作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》訪台舉辦大師講堂。（金馬執委會提供）日本動畫名導細田守再度攜新作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》訪台舉辦大師講堂。（金馬執委會提供）

影展也加碼舉辦多場「電影沙龍」，讓齊聚影展的影人、影迷、產業人士能展開交流，期待激盪出更多電影火花。其中「費比西百年．影評人的影展筆記」，適逢費比西國際影評人協會成立百年，邀請本屆評審分享各大影展現場第一手見聞，揭密如何在各種身分間切換，公開專屬於影評人的私房影展筆記。

「亞洲電影新銳面對面」，則邀請入選奈派克獎、備受國際矚目的影壇新星分別舉辦兩場講座，暢談在不同時空背景及預算成本下，如何打造獨具導演風格的作品。乘著今年爆棚的動畫能量，「動畫家開零食會」邀集本屆金馬獎入圍及參展動畫導演，和業界同儕、莘莘學子、動畫影迷暢聊創作甘苦，分享寶貴經驗。

除了講座和電影沙龍，金馬影展在 The LoArts Foundation 獨家贊助下，針對青少年辦理的「影迷新世代」活動，也持續引領青少年走進戲院，親身感受影展。今年嚴選五部精彩影片，邀請影人於映後和同學對談交流，一起探索電影世界。

五部來自世界各地、類型主題多元的影片，包括來自香港入圍本屆金馬獎最佳動畫片的《小蟲蟲大冒險》，跟隨三隻小蟲蟲誤闖台北街頭，水塔和下水道都成了奇幻舞台，在城市中發現自然的回音。法國的《蒲公英的奇幻漂流》，看四顆蒲公英種子從核爆廢墟到宇宙星海，用飄浮的姿態探索生命韌性與希望。

新加坡電影《好孩子》，變裝皇后返家照顧失智母親，在華麗與悲傷之間重新學會怎樣才是「做自己」。比利時青春成長電影《野狐少年》則以拳擊少年為主角，在痛楚與恐懼的邊界中，試圖找回真實的自我。紀錄片《烤火房的一些夢》隨泰雅族導演回到部落，透過影像與祖靈對話，見證不同世代如何透過自己的方式，傳承起「Gaga」，那些祖先流傳下來的話。

日前開放給學校團體的放映專場已報名額滿，即日起至11月4日，開放個人報名，歡迎15至18歲的影迷報名參加《好孩子》青少年專屬場，名額有限，詳情請見官方網站活動頁面。

除了特別安排的嚴選影片初體驗，金馬也從影展首映的影片中，挑選出適合10至18歲青少年觀賞的影片，蓋上推薦印記，讓對影展有興趣的同學們，或是想要闔家觀影的家長，可以跟隨標章探索影像世界，在茫茫片海中找到適合的電影。

2025金馬影展將於11月6日至23日展開，10月24日周五下午於臺北文創舉辦選片指南，10月26日周日開始售票。更多金馬相關訊息將陸續公布，請鎖定金馬官網、Facebook粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

