娛樂 電視

胡宇威熱到「眼神對焦失靈」 中暑對戲楊貴媚驚喊：我快不行了

胡宇威（左起）、李玲葦、初孟軒出席《就算一個人也可以好好的吃飯2》宣傳活動。（記者胡舜翔攝）胡宇威（左起）、李玲葦、初孟軒出席《就算一個人也可以好好的吃飯2》宣傳活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕胡宇威、李玲葦、初孟軒今（22日）出席公視+食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》宣傳活動。劇組此次遠赴宜蘭民宿取景，拍出唯美畫面，但拍攝過程相當艱辛。為了維持自然光線與收音效果，必須在盛夏中拍攝，胡宇威笑說：「印象最深的就是第一天中暑，民宿因拍攝收音關係不能開冷氣，又是三、四十個人擠在同個空間，真的只有一個字『熱』。」他回憶與楊貴媚對戲時，眼睛一度無法對焦，「快要昏倒了！」甚至得坐下休息，「身體開始搖晃，我還跟貴媚姐說：『我快不行了！』」

胡宇威（右）、李玲葦分享拍攝點滴。（記者胡舜翔攝）胡宇威（右）、李玲葦分享拍攝點滴。（記者胡舜翔攝）

李玲葦表示，開拍不久後也疑似中暑。她回憶當時：「為了維持妝容不能流汗，每一次拍攝完成就要吹水冷扇降溫，忽冷忽熱讓身體一時無法適應。」但比起身體不適，她更擔心拖累拍攝進度。所幸在飯店休息兩、三天後恢復健康，與胡宇威敬業完成拍攝。兩人笑言，劇組是在高溫中烹調出真正的默契與美味料理。

胡宇威近年在戲劇與節目中展現廚藝，被譽為「型男主廚」代表。（記者胡舜翔攝）胡宇威近年在戲劇與節目中展現廚藝，被譽為「型男主廚」代表。（記者胡舜翔攝）

胡宇威近年在戲劇與節目中展現廚藝，被譽為「型男主廚」代表。這次在《好好吃飯2》中，他透過料理傳達對朋友與戀人的關愛。他表示，如果現在要對另一半告白，會選擇煮「油封鴨」，「因為料理過程複雜，可以表達心意。」他也大方透露，老婆陳庭妮對他煮的牛排與湯品讚不絕口。「甜點系女孩」李玲葦談到廚藝時笑言：「在宇威哥面前不敢談廚藝！」此次為戲學習製作鹹甜馬卡龍，直呼「好吃！」初孟軒雖在劇中沒有料理畫面，但私下其實是名副其實的型男主廚，住家對面是菜市場，常以實惠價格購入牛肉，練就一手牛肉料理好功夫。

李玲葦在《好好吃飯2》中飾演「艾蜜莉」。（記者胡舜翔攝）李玲葦在《好好吃飯2》中飾演「艾蜜莉」。（記者胡舜翔攝）

在《好好吃飯2》中，李玲葦飾演的「艾蜜莉」擔任初孟軒與徐鈞浩的證婚人。該場戲於坪林山林秘境取景，景色如畫。她對前往拍攝現場的旅途印象深刻：「那天在河邊拍攝其實有點危險，因為我們是溯溪取景，石頭又滑，工作人員要扛著器材行囊才能抵達現場。」她感謝劇組貼心安排：「現場有兩位EMT緊急醫療技術員全程顧我們的安全，我覺得很安心。因為我本身很喜歡溯溪，那天真的超開心！」

飾演「布朗尼」的初孟軒分享拍攝婚禮戲的難忘經歷。（記者胡舜翔攝）飾演「布朗尼」的初孟軒分享拍攝婚禮戲的難忘經歷。（記者胡舜翔攝）

飾演「布朗尼」的初孟軒分享這場婚禮戲的難忘經歷：「拍攝的時候有很多漂亮的蝴蝶靠近我們，蝴蝶還停在玲葦身上，她就像仙女！我覺得那是大自然給我們的祝福，也代表美好的事物被祝福著。」他表示，當下感受到紅豆泥（徐鈞浩飾）真摯的喜悅，初孟軒在MV和其他戲劇之中也有和其他男生配對，因此被說「親男無數」，他坦言每次親吻男生的感受各異，「有激情、有告白。」這次和徐鈞浩親了5、6下，「因為是結婚戲，是在準備好的心情去親下去，感覺很開心、充滿愛！」另外，胡宇威再度被問到婚禮進度，他坦言還在尋找戶外婚禮地點，被質疑：「真的有去看嗎？」他大笑回：「我們沒有放棄，你們（記者）也沒有放棄！」《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部將於11月1日在公視+上線；第二部則於11月11日上線。

