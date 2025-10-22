獲封「最具價值啦啦隊員」 李多慧領獎放送美胸超性感

李多慧獲封「年度最具網路領袖價值啦啦隊員」。（圖翻攝自le_dahye IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕啦啦隊女神李多慧外型性感甜美，來台發展兩年多星運大開，日前更首度進軍台灣大銀幕拍攝電影《辛亥隧道》，近日更傳來好消息，李多慧獲得了「年度最具網路領袖價值啦啦隊員」的獎項。

李多慧人氣居高不下，近日獲得了「年度最具網路領袖價值啦啦隊員」的獎項，讓她相當感動得在社群中發文，她表示「今年能獲得「年度最具網路領袖價值啦啦隊員」真的很榮幸 」、「在台灣的每一天對我來說都像夢一樣，到現在都很不真實，真的非常感謝一直給我很多機會的台灣，還有一直用溫暖的心為我應援的每一位粉絲，因為有大家的應援，讓我獲得更大的勇氣，我以後也不會害怕挑戰，會用更好的多慧來報答大家，謝謝！」文章一出讓人覺得溫暖又開心，紛紛讚嘆李多慧能用中文寫出令人感動的感謝詞，真的很厲害。

李多慧領獎也是盡顯性感小心機。（圖翻攝自le_dahye IG）

李多慧今日領獎放送美胸。（圖翻攝自le_dahye IG）

此外，李多慧也po出了領取「年度最具網路領袖價值啦啦隊員」獎的照片，圖片中李多慧將獎牌置於胸前，其邪惡視角也讓紛絲們眼睛一亮，美胸搶眼事業線深邃，一席黑白小短裙性感又甜美，配上丸子頭看起來青春又亮麗，黑色透膚絲襪與高跟鞋，也讓比例更加修長。

李多慧小露性感放送美胸，也讓粉絲們紛紛留言「不知該把眼睛放哪裡」、「我怎麼看不到獎牌上面寫什麼啊？」更多的是大家鼓勵李多慧的溫暖留言，希望她走向更閃耀的舞台。

