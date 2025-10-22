自由電子報
娛樂 電視

再當一次兵！黃鐙輝哽咽發聲 9藝人受訓一個月後都哭了

雲朵姐姐（左起）、陳樞育、黃鐙輝獲頒榮譽證書。（台視提供）雲朵姐姐（左起）、陳樞育、黃鐙輝獲頒榮譽證書。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台視軍旅實境節目《九條好漢在一班》進入尾聲，本週六迎來最終回。9位星兵完成鑑測後舉行結訓典禮，3位班長黃鐙輝、陳樞育與雲朵姐姐也獲頒榮譽證書，三人陪星兵操練一個月，從跑3000公尺、震撼教育到障礙訓練全程參與，感情深厚如同真正的軍中長官。

黃鐙輝發表結訓感言，一度哽咽說不出話。（台視提供）黃鐙輝發表結訓感言，一度哽咽說不出話。（台視提供）

典禮上，黃鐙輝一開口便哽咽，頻頻道歉說「不好意思」，感性喊話：「你們真的很強！我聽到節目任務時一直想，怎麼會有人願意來受這麼苦？但你們撐下來、變整齊，真的很感動。」他坦言這次錄影宛如再當一次兵，「我真的把他們當自己的班兵。」

陳樞育（左）、雲朵姐姐不捨紅眼眶。（台視提供）陳樞育（左）、雲朵姐姐不捨紅眼眶。（台視提供）

一向嚴肅的陳樞育也紅了眼眶：「從第一天到結訓，你們成長很多，我反而從你們身上學到許多。」他驚喜拿到榮譽證書與士官徽章，直呼：「這是我當兵時都拿不到的！」而雲朵姐姐也動情表示：「今天是最後一次這樣罵你們，從少年家變男子漢，這一個月的責罵都是為了讓你們更好。」她也笑說沒想到退伍多年，還能再領一次軍中榮譽。

黃鐙輝（左）陪曾子余跑500障礙。（台視提供）黃鐙輝（左）陪曾子余跑500障礙。（台視提供）

談到星兵表現，三位班長不約而同提到曾子余進步最多，「他雖然爬桿不行，但游泳超強！」陳樞育則讚阿夫天生領導氣質，雲朵則點名顏佑庭「從藍白拖變成跑第一的好漢！」

黃鐙輝（左起）、雲朵姐姐、陳樞育有別訓練時的嚴肅，也有可愛的一面。（台視提供）黃鐙輝（左起）、雲朵姐姐、陳樞育有別訓練時的嚴肅，也有可愛的一面。（台視提供）

結訓後，三人也談到心境轉變。黃鐙輝表示：「帶兵要帶心，現在的教育要恩威並濟。」樞育則強調：「現在當兵沒有爽這回事，《九條好漢》比實際新訓更精實。」雲朵則笑說自己從沒想過能「再當一次班長」，訓練時又熱血又感動，笑言「我收穫了11位哥哥！」

