娛樂 最新消息

陳昇完成北海道315公里單車之旅 想起20年的變化很感傷

〔記者陳慧玲／台北報導〕陳昇今年完成很多旅行夢，除了圓夢踏上阿根廷最南端的火地島，另外10月也剛完成北海道315公里的單車之旅，不過想起20年的變化卻很感傷。

陳昇前陣子開心完成北海道單車之旅。（新樂園製作提供）陳昇前陣子開心完成北海道單車之旅。（新樂園製作提供）

10月初，陳昇與弟弟及多年摯友一同前往日本北海道，進行為期10天、共計315公里的單車之旅，從札幌一路騎行至函館，這段路線對陳昇有特殊意義，原來在20年前，他曾帶著阿公、父親與家人一同旅行北海道，當時並在當地拍攝歌曲《誹聞》的MV，阿公也曾短暫入鏡MV中。如今重返舊地，長輩皆已仙遊，他坦言：「那是種記憶的重量，也是對家人最深的思念。」

陳昇預告，今年還是會舉辦跨年演唱會。（新樂園製作提供）陳昇預告，今年還是會舉辦跨年演唱會。（新樂園製作提供）

另外在今年2月，陳昇曾去阿根廷火地島遠望南極，他沿著島嶼的山海交界線前行，面對著遼闊、冷冽的天地，感受自然的寂靜與壯麗。火地島之旅後，陳昇又轉往南美洲另一端的巴西里約熱內盧，參與當地一年一度的世界級嘉年華會，2025年對陳昇而言，是一段融合「旅行、音樂、繪畫與記憶」的豐收之年。

陳昇透露，新專輯已在後製階段，另外歌迷關心他是否會繼續舉辦跨年演唱會，他也鬆口證實：「今年一樣會辦，地點和時間會在10月底正式公布，請大家再等一下。」

