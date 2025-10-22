動力火車顏志琳涼山特勤隊「三棲戰士」身份曝光 網讚爆：兵役天花板

〔記者邱奕欽／台北報導〕藝人閃兵案延燒不斷，新北地檢署昨（21日）展開第3波搜索行動，包括陳柏霖、修杰楷、Energy書偉及坤達、棒棒堂廖允杰皆遭拘提偵訊，震撼演藝圈。隨著兵役話題成全民焦點，網友也紛紛翻出藝人服役往事，其中「動力火車」顏志琳的軍旅背景再度被熱議，他曾是陸、海、空三棲作戰能力兼備的「涼山特勤」隊員。

顏志琳（右）曾是涼山特勤隊成員，被網友讚爆是「兵役天花板」。（本報資料照）

57歲顏志琳曾服役於陸軍航空特戰指揮部的「高空特種勤務中隊」，因訓練嚴苛、神秘度高，被外界稱為「涼山鬼」、「涼山特勤隊」，該部隊為國軍菁英中的菁英，必須具備空降、潛水、偵察等多項專業技能。顏志琳更曾在節目中回憶，自己不但是「第一個跳出去」的傘兵，更親眼見證同梯跳傘事故，「那次點名時找不到人，後來發現屍首分離」至今難忘，證明特勤訓練的極限強度。

請繼續往下閱讀...

顏志琳的「硬漢經歷」被起底後，許多網友紛紛讚嘆「這才是真正的男子漢」、「兵役天花板本人」、「動力火車不是唱情歌，是唱血性」、「顏志琳是真‧三棲戰士。」更有粉絲笑說「難怪動力火車唱《無情的情書》那麼有戰鬥感！」相較於近期因閃兵案爭議不斷的演藝圈，顏志琳被視為最具榮譽感的對比典範。

顏志琳（順時針方向起）、戴立忍、王傑、王中皇、巴大雄、九孔、賀一航、陳為民的軍中履歷驚人，堪稱藝人兵役天花板。（本報組合資料照）

除了顏志琳，其他當年服役的藝人也被網友熱議，其中王傑、王中皇、戴立忍皆曾是海龍蛙兵；陳為民則為空降特戰部隊出身；原住民歌手巴大雄則服役於兩棲蛙人；九孔則是「空軍官校正期生」出身；已故藝人賀一航曾在陸軍航空特戰部隊的「神龍小組」服役，多位藝人親身經歷軍旅磨練，也讓網友們也群起激讚「以前的藝人真的是打從骨子裡有血性！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法