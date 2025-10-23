黃嘉千被爆「私下超瘋」！夏和熙：她思想超開放

〔記者侯家瑜／台北報導〕《花甲少年趣旅行》最新來到「美食與古都之都」台南，邀請「花甲組」黃嘉千、湯志偉攜手「少年組」安心亞、夏和熙展開療癒之旅。安心亞和夏和熙接受MyVideo專訪，暌違2年再加入花甲少年旅行團，安心亞行前不擔心成員會不會不熟，反而怕熱，笑說最害怕要爬山的戶外行程，夏和熙則坦言首次登《花甲》讓他神經緊繃，在揭曉旅伴之前「一路上都在緊張」，但開拍後兩人都立刻融入氛圍，從白天的古城散策、夜晚的推心置腹，都成為難忘回憶。

《花甲少年趣旅行》黃嘉千（左起）、安心亞、夏和熙與湯志偉共遊台南。（台灣大哥大MyVideo提供）

問到一起旅行後最顛覆印象的旅伴，安心亞表示這趟旅程讓她看見黃嘉千截然不同的一面，「原來她這麼瘋喔！嘉千姐在我心中一直是溫柔有氣質的姐姐，結果這次發現她其實超好笑又可愛！」夏和熙也同意，「原本覺得她有距離感，但其實嘉千姐思想超開放，是個很奇妙又溫暖的媽媽。」錄影結束後，安心亞深情感謝三位旅伴：「從你們身上我獲得很多能量，好幸運能有這趟旅程，謝謝宇宙的安排。」

《花甲少年趣旅行》黃嘉千（右1）被爆「其實超瘋」！安心亞（右2）笑看姐反差萌。（台灣大哥大MyVideo提供）

至於印象最深的行程，安心亞記憶猶新的是夜訪酒吧的那晚，「有趣的對話、心靈的交流，大家一起哭、一起笑，那個畫面我永遠記得。」夏和熙則是透露最懊惱的遺憾是「不能吃火鍋」：「那家潮汕火鍋看起來太好吃，我生病只能偷喝湯配白飯，下次一定要補吃回來！」

《花甲少年趣旅行》最新找來夏和熙（左起）、黃嘉千、安心亞與湯志偉攜手組成旅伴。（台灣大哥大MyVideo提供）

兩位「少年組」都表示，這趟旅程最大的收穫是從彼此身上學到生活的彈性與能量。夏和熙笑說：「我發現自己對旅行的彈性變大了，不論吃或玩都能多嘗試。」他更分別對三位旅伴送上祝福：「希望安心亞對自己好一點、嘉千姐多留時間給自己開心生活、湯哥真的太棒了，有他生活一定幸福。」安心亞則總結：「這幾天像是一場能量交換的旅行，希望還有機會再一起出發！」

