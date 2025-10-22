言承旭「當兵遭兵變」 超硬軍種曝光...網讚：真男人

〔記者李紹綾／台北報導〕藝人「閃兵風暴」越燒越旺！檢方昨（21日）第三度出手，接連拘提Energy張書偉、棒棒堂「小杰」廖允杰與陳柏霖到案說明，三人都在複訊時坦承犯行，承認花錢買假病歷「閃兵」。消息一出，網路炸開鍋，許多網友痛批「太扯」，也有人翻出同樣是偶像團體出身、卻乖乖服完兵役的言承旭。

言承旭當兵被兵變的故事，也被再度翻出來。（資料照，翻攝自網路）

言承旭過去當兵的故事，也被再度翻出來。原來他當年在海軍蘇澳巡邏艦服役，退伍多年後拍MV《多出來的自由》時還特地回到蘇澳取景。據說當時交往多年的女友，還曾從台北搭好幾個小時的車，只為探他班，兩人一起在海邊散步，沒想到退伍前卻慘遭「兵變」，讓他苦不堪言。

言承旭當兵被兵變的故事，也被再度翻出來。（翻攝自臉書）

他後來在節目上坦言，那段時間是「那是我這輩子最難過的事」，甚至看著分手信時，曾閃過輕生念頭，幸好在學長陪伴下才撐過去。身高180公分、肩膀寬厚的他，也笑說是「被軍中關緊閉訓練出來的成果」，一句話笑中帶淚。

如今演藝圈第三波「閃兵名單」曝光，從Energy到棒棒堂，接連捲入風暴，讓網友忍不住感嘆「偶像們一個接一個倒」，並狂讚言承旭、5566才是真清流：「人家F4裡就他去當兵」「這才是真男人」。

