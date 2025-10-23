5星座最在乎「儀式感」！獅子渴求被重視 雙魚活成偶像劇

〔記者侯家瑜／台北報導〕在平凡的日常中，總有一些瞬間，因為「儀式感」而變得特別，有些人天生就特別重視這些細節，不願讓重要的日子、情感的表達只是匆匆略過。命理專家阿谷老師揭曉「最在乎儀式感」的5大星座，看看他們是怎麼用心經營每一個「值得紀念」的時刻的。

第一名｜天秤座

天秤座的生活一定要有「質感」，無論是生日、約會、節日，少了一點儀式感都不行，對他們來說，儀式感不是矯情，而是讓生活有被愛、被重視的感覺。

請繼續往下閱讀...

第二名｜巨蟹座

巨蟹的儀式感來自於「情感」，生日卡片、節日料理、手寫便條，這些都能讓他感動到哭，對他們而言，儀式感是愛的溫度，是把「我在乎你」具體表達出來的方式。

第三名｜獅子座

獅子超愛被重視的感覺，尤其在重要日子裡，無論是生日、紀念日還是工作成就，都希望有「被慶祝」的舞台，儀式感對他來說，是自我價值的延伸。

第四名｜雙魚座

浪漫細胞爆棚的雙魚，活得就像在拍偶像劇，鮮花、燭光、音樂、香氛…都是他生活的必需品，沒有儀式感，他會覺得人生「不夠浪漫、不夠愛」。

第五名｜處女座

處女座的儀式感來自「秩序與用心」，他們會為重要的人準備好每一個細節，無論是一場聚會、一份禮物或是一杯咖啡，都要剛剛好、恰到好處，因為這就是尊重與在乎的表現。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法