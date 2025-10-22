自由電子報
娛樂 最新消息

藝人閃兵延燒 台聯籲查軍醫是否收賄、舞弊

藝人閃兵案延燒，台聯黨主席周倪安對此表達看法。（台聯提供）藝人閃兵案延燒，台聯黨主席周倪安對此表達看法。（台聯提供）

〔記者林哲遠／台北報導〕藝人閃兵案延燒，檢警昨日再度發起攻勢，拘提演藝圈包括陳柏霖、修杰楷、ENERGY書偉、坤達、棒棒堂小杰等多位明星，國防部長顧立雄昨表示，會加速檢討頒布新的體位標準。對此，台聯黨今批評此舉避重就輕，檢調及監察院應調查軍醫之中，有無舞弊收賄的配合，僅檢討體位標準是騙選民沒當過兵。

台聯黨表示，隨著近期檢調偵辦的擴大，國人已了解到，閃兵集團的運作，是藝人透過支付鉅額給仲介，進而達到閃兵的目的。據新聞所載，此類人士的數量可能已破百例。

台聯黨主席周倪安質疑，這些錢難道只是仲介用來給閃兵藝人吃到體重破百或是幫忙找整形外科把腳骨削到變扁平足嗎？顯然這些非法仲介可能有幫忙將這些款項，讓不肖人士獲利。國防部應當嚴加檢視，負責兵役檢查的三總及其他與軍方配合之醫療單位，是不是有舞弊、收賄之嫌疑？

周倪安說，尚有部分案例，是藉由精神科醫師開立跨性別、「性別不安」等認同，而得以免役。這對為國付出的役男同胞也是相當不公平的。可說是鼓勵變相鼓勵閃兵行為。國防部在日後修訂體位標準時，亦應考量公平性問題。

「役男閃兵、逃兵的行為，是愧對國家，必須重懲！」台聯黨重申，應該嚴加修立「妨害兵役治罪條例」，仲介、醫官、以及其他配合的人際關係更應該嚴加審視。監察院也應調查，國防部內部的防弊機制是否有問題。

