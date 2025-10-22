鄭仲茵單身20年「求月老也無」 許效舜說她秀逗：整組壞了了

〔記者林欣穎／桃園報導〕許效舜、鄭仲茵主持超視行腳實境節目《神之路》今（22）日到桃園龍潭龍元宮錄影，舉辦開播記者會，鄭仲茵首度接下主持節目，平常多以拍戲為主的她首度主持，許效舜笑說自己像是在帶第一天進演藝圈的新人，更爆料鄭仲茵是生活小白、有些秀逗，「整組壞了了!」

鄭仲茵（左）、許效舜主持節目《神之路》。（東森超視提供）

許效舜與鄭仲茵主持東森超視全新行腳實境節目《神之路》，兩人組成親和力十足的「善男信女進香團」，帶領觀眾走訪台灣各地宮廟，品味廟口美食、挖掘神蹟傳說。

兩人認識快三十年擁有好交情，鄭仲茵提到這次能跟許效舜主持相當安心，雖然有壓力，但許效舜相當「罩」，也笑說自己容易慢半拍，都多虧許效舜救場，一旁的許效舜則吐槽她是慢很多拍，「很常錄完她都停在原地，她都沒有在注意周圍，出門總有一泡尿，全世界等她上廁所。」更提到拍攝節目時常常會因為不習慣鏡頭擋到他，「（鄭仲茵）斜槓得很辛苦，我現在很像在帶第一天進演藝圈的。」

不過許效舜也稱讚對方有進步，「滿分1000，她從5分進步到30分了。」鄭仲茵感情空窗逾20年，在節目中她還有去拜月老，不過感情路顯然坎坷，「我抽到月老籤詩，『一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安』，我的感情很淡，沒有姻緣可言。」

而籤詩的頭是「孟姜女哭倒長城」，許效舜更因此幫她取了個「小孟」的綽號。鄭仲茵也說她將重心放在工作上，坦言人生這條路就是隨順因緣，強求也沒用。

