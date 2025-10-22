陳慕義開砲「閃兵遺傳病沒根治」創神級新詞狠嗆被讚爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕藝人閃兵案持續延燒，王大陸爆出砸百萬偽造病歷逃避兵役，檢警昨（21日）展開第三波搜索，陳柏霖、修杰楷、Energy「書偉」張書偉與棒棒堂「小杰」廖允杰均遭拘提說明，震撼各界。「金馬男配角獎」得主陳慕義也看不下去開酸，直言「這些不當兵的人是不是可以總括叫做『中華民族』？」一語道破心中不滿，狠辣程度引爆網路熱議。

閃兵案第3波延燒，修杰楷、陳柏霖、書偉訊後以50萬元交保，小杰則以35萬元交保；坤達因人在加拿大工作，一度未到案，今晨緊急返台，航班延誤1小時後於早上7點被檢方拘提，隨即押回永和警分局偵辦。閃兵風暴一波未平一波又起，陳慕義為此有感而發，不滿並在臉書開嗆，「為什麼被蔣總統帶來台灣的中國人，他們生下來的男生都有遺傳病，不用當兵？」反觀自己的家族「世世代代都遺傳要當兵的病！」藉此做出對比，他更表示「以前不用當兵的遺傳病是不是沒有根治，會一直遺傳，而且已經已經擴散到各個族群，特別是演藝圈。」暗酸部分人士享有特權。

陳慕義文末語帶雙關地指出，這種現象恐與「族群優越感」有關，並創造出新詞狠酸「這些不當兵的人是不是可以叫做『中華民族』？」言論一出，網友狂讚「太有文化的罵人法」、「繞著地球罵好精準」、「罵得漂亮！」更有人直言「演藝圈的逃兵男星真的丟臉到家。」目前閃兵案仍持續擴大，外界也呼籲檢方公開調查結果，避免「有人有特權、有人硬扛」，讓風波早日止血。

陳慕義發文全文：

我年輕的時候就一直在想

為什麼被蔣總統帶來台灣的中國人

他們生下來的男生都有遺傳病

不用當兵

我家

我親戚家

我朋友家

每家遺傳了要當兵的病

現在我又開始在想

以前不用當兵的遺傳病

是不是沒有根治

會一直遺傳

而且已經已經擴散到各個族群

特別是演藝圈

是不是跟他們一直在散播的族群優越感有關

比照小說家李昂小姐創造的名詞：

上班族

如此的現象

這些不當兵的人是不是可以總括叫做：中華民族

