59歲董至成拚老命！濕身主持銀髮實境秀 笑喊：高年級比我還猛

王少偉（左）及林莎（右）擔任第一集節目嘉賓，與「新北高年級生」一起挑戰水上運動，將於10月29日首播。（新北市政府社會局提供）王少偉（左）及林莎（右）擔任第一集節目嘉賓，與「新北高年級生」一起挑戰水上運動，將於10月29日首播。（新北市政府社會局提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕今（22日）由新北市推出的全新銀髮實境節目《高年級超進化》舉行開播記者會，節目邀請在金鐘60表演開場掀回憶殺的「董月花」董至成領軍主持，搭檔「肌力男神」王少偉與「啦啦隊女神」琳妲，帶領觀眾見證長者體能超越年輕人的奇蹟。

梁赫群及琳妲擔任節目嘉賓，與新北「高年級生」PK擊劍運動。（新北市政府社會局提供）梁赫群及琳妲擔任節目嘉賓，與新北「高年級生」PK擊劍運動。（新北市政府社會局提供）

第三集將播出溯溪及垂降挑戰，讓藝人都驚呼「長輩們太強了！」（新北市政府社會局提供）第三集將播出溯溪及垂降挑戰，讓藝人都驚呼「長輩們太強了！」（新北市政府社會局提供）

節目卡司橫跨世代，包括梁赫群、林莎、夢多、張文綺、董仔、風田、薔薔、唐從聖、張秀卿與黑龍等人，眾星齊聚與65歲以上的「高年級生」組隊挑戰極限運動，從SUP立槳、溯溪垂降、冰壺到西洋劍，每項任務都讓年輕藝人直呼「撐不住」，卻被長輩一一打掛，笑果十足又熱血滿滿。

「董月花」董至成刮痧照。（新北市政府社會局提供）「董月花」董至成刮痧照。（新北市政府社會局提供）

「油雞阿桑」董月花不惜犧牲形象，挑戰多變造型，從椰殼泳裝、白天鵝芭蕾舞裝到蕾絲女僕裝樣樣來，搞笑力全開。首集錄影更引來高中生圍觀大喊「紅姐我愛你」，他立刻糾正：「少年仔，我是好吃油雞創始人，越冷越開花的董月花姐姐啦！」

董至成笑說，節目中的長輩體能驚人，「他們每天五點半起床運動，阿公能跑馬拉松，阿嬤能游日月潭，我連龍潭都不敢去！」他靠打羽球瘦身，目前維持在73、74公斤，「肚子小了，身體也健康多了。」被問到感情狀況，他也大方回應：「我現在單身，鰥寡孤獨皆有所養啦！」展現樂觀幽默本色。

節目不僅展現新北市推動「健康老化」的成果，更顛覆外界對長者的印象，證明活力與勇氣不分年齡，《高年級超進化》預計將成為今年最暖心又爆笑的銀髮實境秀。

