菲律賓網紅衝台灣拍鬼片！杏林醫院變「殺人醫院」台泡麵也入鏡

〔記者邱奕欽／台北報導〕一群菲律賓的明星與網紅竟跑來台灣「拍鬼片」！去年於馬尼拉大都會電影節（MMFF）耶誕檔上映的《Strange Frequencies: Taiwan Killer Hospital》，號稱菲律賓首部「偽紀錄片」，內容描述一群名人直播闖入台灣「杏林醫院」探險，結果慘遭靈異事件吞噬。離譜的是，片中還真實取景台南杏林醫院，甚至出現西門町街景與維力炸醬麵畫面，誇張程度讓台灣網友傻眼直呼「菲律賓沒有鬼屋嗎？」

故事闡述，7名菲律賓人在台灣杏林醫院進行鬼屋探險直播。（翻攝自臉書）

該片其實翻拍自2018年韓國電影《鬼病院：靈異直播》，原作以韓國「昆池岩精神病院」為背景，講述一群人為了網路流量闖進鬧鬼醫院直播探險。菲律賓版本則把場景換成台灣，並邀來影星、選美皇后、塔羅網紅等同台飆戲，眾人以「本人身分」出演，開場先在西門町閒晃、再南下杏林醫院開直播，劇情混入《咒》的邪教元素與「大黑佛母」符號，還自創設定指院方「治病為名、行邪教之實」，讓不少影迷看得哭笑不得。

請繼續往下閱讀...

雖然劇情離奇又充滿硬湊元素，但《Strange Frequencies: Taiwan Killer Hospital》上映後仍在菲律賓掀起話題，主打「台灣最恐怖醫院」引來觀眾好奇。台灣網友則對「外國人拍台灣鬼片」議論不休，有人笑稱「這才是真實的文化輸出」，也有人質疑「整部片像觀光直播，根本旅遊頻道。」不過無論如何，杏林醫院再度被搬上大銀幕，再次印證它在亞洲恐怖傳說中的特殊地位。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法