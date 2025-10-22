自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

菲律賓網紅衝台灣拍鬼片！杏林醫院變「殺人醫院」台泡麵也入鏡

〔記者邱奕欽／台北報導〕一群菲律賓的明星與網紅竟跑來台灣「拍鬼片」！去年於馬尼拉大都會電影節（MMFF）耶誕檔上映的《Strange Frequencies: Taiwan Killer Hospital》，號稱菲律賓首部「偽紀錄片」，內容描述一群名人直播闖入台灣「杏林醫院」探險，結果慘遭靈異事件吞噬。離譜的是，片中還真實取景台南杏林醫院，甚至出現西門町街景與維力炸醬麵畫面，誇張程度讓台灣網友傻眼直呼「菲律賓沒有鬼屋嗎？」

故事闡述，7名菲律賓人在台灣杏林醫院進行鬼屋探險直播。（翻攝自臉書）故事闡述，7名菲律賓人在台灣杏林醫院進行鬼屋探險直播。（翻攝自臉書）

該片其實翻拍自2018年韓國電影《鬼病院：靈異直播》，原作以韓國「昆池岩精神病院」為背景，講述一群人為了網路流量闖進鬧鬼醫院直播探險。菲律賓版本則把場景換成台灣，並邀來影星、選美皇后、塔羅網紅等同台飆戲，眾人以「本人身分」出演，開場先在西門町閒晃、再南下杏林醫院開直播，劇情混入《咒》的邪教元素與「大黑佛母」符號，還自創設定指院方「治病為名、行邪教之實」，讓不少影迷看得哭笑不得。

雖然劇情離奇又充滿硬湊元素，但《Strange Frequencies: Taiwan Killer Hospital》上映後仍在菲律賓掀起話題，主打「台灣最恐怖醫院」引來觀眾好奇。台灣網友則對「外國人拍台灣鬼片」議論不休，有人笑稱「這才是真實的文化輸出」，也有人質疑「整部片像觀光直播，根本旅遊頻道。」不過無論如何，杏林醫院再度被搬上大銀幕，再次印證它在亞洲恐怖傳說中的特殊地位。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中