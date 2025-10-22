王少偉談Energy閃兵 自嘲「1衰事」反成證據

王少偉、董至成與琳妲合體出席銀髮節目記者會。王少偉曾被兵變，笑說現在竟成了當兵證據。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕閃兵風波持續延燒，繼Energy坤達、書偉、陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰等人被點名後，網友也挖出當年天團5566全員都乖乖服役，引發熱議。今（22日）王少偉與董至成、琳妲出席銀髮實境節目開播記者會，談及此事時大方回應：「我們5566出道的時候，年紀都比較大，早就當完兵了！」

王少偉笑說，自己甚至被兵變過，現在竟成了服役證據，「我當兵1年10個月，被分發到金門外島金溪嶼，那邊什麼都沒有，只有牛、羊、高粱酒。閒暇時間只能背英文單字打發時間。」他坦言當時因人在外島，連收假都回不了本島。

談到同團成員的服役狀況，他說：「我們都是退伍完才進入演藝圈，只有許孟哲比較晚，他等合約到期後才去當兵，我還有去看他剃光頭呢！」

對於近期Energy、棒棒堂等藝人涉嫌閃兵，他語氣平和表示：「每個人的身體狀況不同，能當兵就去當，不能當也別勉強，政府有篩選機制。」強調自己與5566成員都沒有兵役問題，也沒有被閃兵集團找過。

