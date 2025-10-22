認閃兵50萬交保 坤達：會負起該負的責任

〔記者王定傳／台北報導〕新北檢警持續掃蕩閃兵集團，繼6月間起訴閃兵集團首腦陳志明、藝人陳零九、王大陸後，昨啟動第三波行動，拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張書偉）等人訊後均諭知交保，藝人坤達昨在加拿大工作，昨獲知此事後立刻搭機，今清晨5時許抵達台灣；新北地檢署今天中午12時許複訊後，依妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書罪嫌，諭令坤達50萬元交保。

坤達交保後對媒體說：「接下來會負起該負的責任，全力配合調查。」（記者王定傳攝）

坤達交保後對媒體說：「接下來會負起該負的責任，全力配合調查。」

案件起源於檢警去年5月查獲詐騙案時，意外從集團成員手機查出委託陳嫌協助免當兵訊息，而陳嫌因另涉他案今年1月被捕後監執行迄今，檢警再從陳嫌手機追出受男星王大陸委託協助逃避兵役，甚至挖出案外案。

檢警調查，陳嫌教導役男先反覆以憋氣，造成體檢時血壓異常，待獲得返家配戴24小時血壓監測儀器機會後，再由有重度高血壓的陳嫌或槍手「頂包」配戴，因監控數據顯示血壓異常，以此取得重度高血壓證明，將「常備役體位」更改成「免役體位」。

檢方6月起訴陳零九等28人後，因王大陸在審理時聲請勘驗他與友人的微信對話，對話內驚見「陳柏霖」等藝人姓名，加上檢警持續從手機、金流等追查，進而發現還有藝人以此閃兵。

檢警掌握事證昨兵分多路發動搜索，將陳柏霖等8人拘提到案，發現均是以「血壓過高」為由躲避兵役，陳柏霖為最低花費10萬元，修杰楷、書偉花費15萬元，小杰花費30萬元為最高，複訊後諭知8人10萬元至50萬元不等金額交保。

