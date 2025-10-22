自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

籃籃大巨蛋跑三圈「三萬人留下打氣」 累到表情失控曝心聲

籃籃兌現承諾跑大巨蛋三圈。（樂天桃猿提供）籃籃兌現承諾跑大巨蛋三圈。（樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天桃猿昨（21）日台灣大賽G3結束後，「推進隊長」籃籃兌現承諾，在領隊牧野幸輝、團長Aby與阿杰陪同下，繞著大巨蛋跑完三圈。這一幕不只是履行約定，更是樂天精神最真實的象徵。籃籃笑說：「我原本以為領隊跑三圈會受不了，沒想到先受不了的是我自己（笑）。」全場近三萬名觀眾賽後沒有離開，眾人歡呼並拿起手機拍攝。

在跑步前，籃籃拿起麥克風，用堅定的聲音說：「走到現在真的很辛苦，但我們是從地獄爬出來的球隊。我們不會放棄，希望大家不要氣餒。等一下我會在場中跑三圈，因為我在挑戰賽承諾過，如果打進台灣大賽，我就在大巨蛋跑三圈。我們牧野領隊也會跟我一起跑。」

現場瞬間爆出熱烈掌聲與加油聲，粉絲們拱Aby、吉祥物猿氣也加入，籃籃笑著回應「猿氣說他跑一圈」，Aby更說：「我們會順利贏球，希望大家一起來桃園。」那一刻，全場球迷熱淚盈眶，氣氛沸騰。

籃籃兌現承諾跑大巨蛋三圈。（樂天桃猿提供）籃籃兌現承諾跑大巨蛋三圈。（樂天桃猿提供）

籃籃跑完後分享心情，第一圈滿是興奮，邊跑邊向看台揮手；到了第二圈，速度慢了下來，只能比出大拇指向球迷致意。她笑說：「第三圈我完全沒辦法看球迷，表情管理也失控，後來才發現居然有轉播，大腿酸到快動不了，還好身邊的領隊、Aby、杰哥一直幫我加油。」

籃籃也感性地感謝其他應援團長，「今天比賽應援團長們和我就打算，得幾分就加跑幾圈，一直在找時機宣告，但後來攻勢沒有延續，真的很可惜。也真的很謝謝他們賽後很講義氣的說跑就跑，最後跟著我一起跑完！」

面對接下來的比賽，籃籃向所有樂天的十號隊友喊話：「我們從上到下大家團結一心，不管發生什麼事情都會一起努力、一起面對！」她也感性地感謝球迷們，「今天自發性地喊口號為球隊打氣，那一刻我真的覺得跑得很值得，也非常感動！」接下來台灣大賽G4將回到桃園主場，呼籲十號隊友們一起進場，為樂天集氣，攜手迎向下一場勝利。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中