娛樂 最新消息

江淑娜才復出江蕙也報喜 不可能的任務要實現了

〔記者陳慧玲／台北報導〕今年的金鐘60頒獎典禮有許多驚喜與感動，也讓收視飆出好成績，除了小S、潘迎紫的現身讓觀眾驚喜，另外睽違10年的江淑娜也難得復出典禮上獻唱，歌聲勾起粉絲許多回憶。就在江淑娜復出帶來驚喜之後，她的姊姊江蕙也有好消息要分享。

江蕙將在2026年返場開唱，相關資訊將在近期公布。（寬宏藝術提供）江蕙將在2026年返場開唱，相關資訊將在近期公布。（寬宏藝術提供）

江蕙9月1日生日當天才在小巨蛋完成復出後的巡演，北高總計23場演唱會獲得許多好評，當時有粉絲買不到票，敲碗江蕙能再加場，今天寬宏也宣布好消息，明年江蕙確定會返場演出，讓更多歌迷聽到她的好歌聲。

當時江蕙在台北小巨蛋最後兩場演出的安可時刻，很多歌迷高喊加場，她笑說：「這來得太突然啦，八字都還沒一撇，沒場地也沒辦法唱啊！不然叫主辦單位寬宏藝術努力喬喬看場地吧！如果有就唱！」此話一出，全場歌迷歡聲雷動。沒想到當時看似即興的玩笑，現在真的有機會了，2026年江蕙確定將返場演出，連她也驚訝說：「真的萬萬沒想到，現在竟然真的有機會喬到場地！」原以為「不可能的任務」，如今真的有了實現的契機。

寬宏透露，目前江蕙演唱會場地已初步敲定，相關資訊預計將於近期正式對外公布，歌迷也可以期待一下，明年還有機會再看到江蕙登台開唱。

