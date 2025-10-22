名嘴黃益中開第一槍 嗆閃兵讓人看不起

昨日再傳多名男藝人涉閃兵，小杰（左起）、陳柏霖、坤達、書偉、修杰楷等人被檢警拘提。（本報組合資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕檢警昨拘提閃兵藝人陳柏霖、修杰楷、Energy「書偉」張書偉、棒棒堂「小杰」廖允杰等8人，檢方訊後諭令4名藝人35萬元至50萬元交保，名單內之一坤達今（22）晨返國隨即遭拘提帶回新北市永和區警分局。

電視名嘴、公民教師黃益中開第一槍：「藝人逃兵就是該死，沒什麼好討論的，這點拜託學學韓國，BTS紅遍全球一樣都去當兵。」並點名Energy、Lollipop棒棒堂，「加起來11個又跳又唱有胸肌有腹肌，全部都不用當兵，真的太不可思議了。」稱這一切都要感謝目前仍在服役的王大陸，「他一個人搞出了滿滿的閃兵大平台。」

電視名嘴、公民教師黃益中。（翻攝自黃益中臉書）

黃益中隨後二度發文，透露有網友嗆他燒聲，是在叫什麼叫，他表示自己講話嚴重燒聲還近視900度，但服完海軍陸戰隊義務役拿到退伍令，「除了男藝人，國內各政黨政治人物沒當兵的，什麼原因他們自己有義務向社會大眾說清楚講明白，哪有當過兵的去幫沒當兵講話。」

最後黃益中強調，當兵沒什麼了不起，「但閃兵就是讓人看不起。」

