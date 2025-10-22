陳沂赴杭州考察列6大觀察重點 中國人對她喊「歡迎回祖國懷抱」

〔記者侯家瑜／台北報導〕中國近年科技與城市發展飛速，不少台灣網紅與KOL紛紛前往體驗。網紅陳沂近日也自費飛往杭州進行「實地考察」，今她在社群發文，詳細列出6大觀察重點，從支付方式、物價、治安、服務業到人民素質全都直白點評，文末更幽默表示：「中國人對台灣人很友善，頂多會熱情地說，歡迎你們回到祖國的懷抱！」

陳沂首先直呼「在中國真的一支手機走天下」，不論搭地鐵、公車、買票或吃飯，通通只要掃二維碼付款，幾乎沒人收現金，根本不需要帶錢包出門。接著她也提到杭州物價與台北相近，「飲料一杯要15人民幣，吃一餐約50～80塊」，但住宿與交通相對便宜，「一千多台幣能住商旅，搭七八公里計程車只要一百多。」

至於治安部分，她驚嘆當地到處都是天眼監視器，就算電動車忘了拔鑰匙也不怕被偷，「因為大家都不帶現金，扒手早就失業了。」她也讚嘆中國服務業競爭激烈、「內卷嚴重」，不僅飯店主動幫烘乾衣服、折好送上門，外送服務更是24小時待命，「不管幾點想吃什麼都能叫到，外送費還超便宜，有時甚至免費！」

不過陳沂也誠實指出，「部分人民素質仍待加強」，像是隨地吐痰、亂丟煙蒂、大聲喧嘩等仍時有所見，「這算是我最不喜歡中國的地方⋯⋯」最後她提到許多地方乍看高級，近看卻有點粗糙，但整體乾淨度與便利性仍讓她滿意，直呼：「很推薦大家來中國旅遊！方便、安全、房價低，還沒語言障礙。」

