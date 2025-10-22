役男想靠體檢閃兵 醫師吳欣岱揭爆笑招數

21日再傳多名男藝人涉閃兵，小杰（左起）、陳柏霖、坤達、書偉、修杰楷等人被檢警拘提。（本報組合資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕演藝圈昨再爆多位藝人因閃兵被拘提，國防部、內政部研擬修正役男體位判定標準。內政部官員受訪表示，台灣現行免役比率高達17%，未來將比照韓國、新加坡的5%標準，縮減免役比率，並加嚴BMI門檻及各項疾病免役標準，未來可能僅持有衛福部核發重大傷病證明者方可免役，相關細節仍在研議中。

醫師吳欣岱21日藉臉書發文透露在公立醫院工作時，看過好幾梯、上百人的兵役體檢，她說：「女醫生幫役男看診，和男醫生還是有點不一樣，多少會造成他們的心理壓力。本來還在診間外嘻嘻哈哈、互相打鬧的男生，一聽到前面出來的人說『裡面那個是女醫生』，整排人馬上安靜下來。」

雖然當下心情難免有點微妙，吳欣岱說，一旦回到醫療專業，性別就不再是區隔，「身為外科醫師的我，在這幾百個受檢者中，確實檢查出疑似隱睪症、疝氣，以及足弓問題的人，都轉介到專科進一步檢查；有些若確診，確實是有機會被判定免役的。」

吳欣岱也說，醫學系裡的男生，其實也常用各種方式想要免役，「聽過有人連續三天不睡覺，去精神科想要被判嗜睡症，本來就高度近視的學長，每天超近看報紙想要加重度數，也有人每天吃牛排、冰淇淋想要快速增重，結果太快達標後來一直減不下來的，花招真的很多。」

新北檢警2月、5月執行兩波掃蕩，偵辦藝人王大陸閃兵案，查出陳零九、陳大天、威廉、大根、「棒棒堂」李銓等9名藝人涉案，新北地檢署6月偵結起訴王大陸等24名役男及4名仲介。檢警昨展開第3波搜索行動，拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy的「書偉」張書偉等人。

