Lulu登記結婚美成這樣！「創作精靈」見證喜事讚陳漢典「暖陽」

陳漢典（左）和Lulu開心完成結婚登記，兩人都笑容滿面。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Lulu上週忙完金鐘獎主持，前兩天則開心和陳漢典登記結婚，被粉絲封為「創作精靈」的好友許哲珮，當天也和老公一起受邀去見證Lulu和陳漢典人生的重要時刻，事後許哲珮分享當天的情景，充滿喜悅的Lulu，完成結婚登記看起來更漂亮了。

許哲珮（右起）見證Lulu、陳漢典人生重要時刻。（翻攝自臉書）

許哲珮談到：「很開心可以參與漢典與Lulu生命中重要的時刻！我只要和他們對望，就會忍不住淚目！！典家人與Lu家人也都好可愛！！一切都開開心心，充滿感動的眼淚與笑聲！」另外許哲珮也提到：「祝福一切美好，要陪著彼此老去，會永遠在一起！每天都像在Sunny Park裡，守著日落與日出，手牽手轉圈圈跳舞！」

請繼續往下閱讀...

Lulu原本是許哲珮的粉絲，最後彼此變成好友，Lulu也把陳漢典介紹給許哲珮進一步認識，許哲珮說：「或許我形容的畫面都比較Lulu，但其實漢典就是Sunny Park中的暖陽（男），能守護著彼此的少男少女心，就是最最浪漫的！！愛你們！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法