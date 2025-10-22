自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Lulu登記結婚美成這樣！「創作精靈」見證喜事讚陳漢典「暖陽」

陳漢典（左）和Lulu開心完成結婚登記，兩人都笑容滿面。（翻攝自臉書）陳漢典（左）和Lulu開心完成結婚登記，兩人都笑容滿面。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Lulu上週忙完金鐘獎主持，前兩天則開心和陳漢典登記結婚，被粉絲封為「創作精靈」的好友許哲珮，當天也和老公一起受邀去見證Lulu和陳漢典人生的重要時刻，事後許哲珮分享當天的情景，充滿喜悅的Lulu，完成結婚登記看起來更漂亮了。

許哲珮（右起）見證Lulu、陳漢典人生重要時刻。（翻攝自臉書）許哲珮（右起）見證Lulu、陳漢典人生重要時刻。（翻攝自臉書）

許哲珮談到：「很開心可以參與漢典與Lulu生命中重要的時刻！我只要和他們對望，就會忍不住淚目！！典家人與Lu家人也都好可愛！！一切都開開心心，充滿感動的眼淚與笑聲！」另外許哲珮也提到：「祝福一切美好，要陪著彼此老去，會永遠在一起！每天都像在Sunny Park裡，守著日落與日出，手牽手轉圈圈跳舞！」

Lulu原本是許哲珮的粉絲，最後彼此變成好友，Lulu也把陳漢典介紹給許哲珮進一步認識，許哲珮說：「或許我形容的畫面都比較Lulu，但其實漢典就是Sunny Park中的暖陽（男），能守護著彼此的少男少女心，就是最最浪漫的！！愛你們！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中