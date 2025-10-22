自由電子報
娛樂 最新消息

坤達還是被上銬了！Energy陷閃兵風暴 阿弟新歌延後推出

〔記者陳慧玲／台北報導〕 Energy團員坤達今（22日）早返抵台灣，在機場立刻被檢警拘提到案說明，不同於昨天同團書偉，以及陳柏霖、修杰楷、小杰等涉及閃兵男星拘提時被上銬，坤達在機場入境後則是在檢警陪同下正常行走，主要是他是主動返台，所以在機場被拘提時並未將他銬上手銬，不過隨後被帶回永和警分局時，坤達還是被上銬了。

Energy坤達（中）今返台，他和書偉（右二）都陷入閃兵風暴。（相信音樂提供）Energy坤達（中）今返台，他和書偉（右二）都陷入閃兵風暴。（相信音樂提供）

原本坤達飛去加拿大工作，但爆出涉及閃兵，經紀公司昨發出聲明：「一接到消息立即取消工作，已與警方聯繫將提前返回台灣，全力配合偵辦，並接受司法機關認定的全部法律責任，沒有任何藉口。」

Energy爆出兩位團員涉及閃兵，書偉昨以50萬元交保，坤達目前正在警局做說明，原本近期將受邀擔任日本女子舞團avantgardey來台演出的嘉賓，是否會受影響？唱片公司表示：「後續演出安排將待檢調單位調查進度做調整。」

不過Energy陷入閃兵風暴，還是影響了團員一些工作計畫，原本阿弟和丁噹合唱曲《可以是朋友》將在明天發行，但昨晚阿弟和丁噹雙雙在社群發布消息：「原定10月23日發行丁噹feat.阿弟《可以是朋友》，將因故調整上線時間，謝謝你們的體諒及等待。」

