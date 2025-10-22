涉閃兵藝人坤達返國即遭拘提 上銬帶回警局畫面曝

坤達今晨下飛機後即被拘提，由檢警帶回警局偵辦。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕檢警昨拘提閃兵藝人陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張書偉）、棒棒堂小杰（廖允杰）及等8人，檢方訊後諭令4名藝人35萬元至50萬元交保，名單內之一的坤達今晨返國，隨即遭到檢警拘提，帶回永和警分局時被大批媒體包圍，詢後將依妨害兵役治罪條例、偽造文書罪嫌移送地檢署複訊。

由於坤達昨晨搭機飛往加拿大溫哥華，預計工作10天，檢警昨拂曉行動前往坤達位於台北市士林區住處按門鈴，只見妻子柯佳嬿應門不見坤達蹤影，因此拘提行動撲空，而坤達一接到消息立即取消工作，今提前返回台灣，清晨6時許飛機一落地即遭到檢警拘提。

坤達遭拘提步入警局。（記者陸運鋒攝）

檢警調查，以男子陳志明為首的「閃兵集團」，教導役男以憋氣影響血壓檢測或由陳嫌等槍手代為量測自費附掛的24小時血壓機等不法方式，以取得重度高血壓不實診斷證明書，再向相關單位申請將體位從「常備役」變更為「複檢過程中或體位未定」，之後以相同手法找槍手配戴測量儀器，通過複檢取得免役證明。

檢警掌握事證昨執行第三波搜索，將陳柏霖等8人拘提到案，發現均是以「血壓過高」為由躲避兵役，陳柏霖為最低花費10萬元，修杰楷、書偉花費15萬元，小杰花費30萬元為最高。

4名藝人昨交保後，修杰楷頻頻道歉，媒體追問認為花錢、沒有免役是否受委屈，他回「不覺得是冤大頭」；陳柏霖則感謝檢警讓他面對年少時做出很取巧、荒誕的選擇，未來將配合調查；小杰則懊悔年輕時做錯了事，但強調罹患家族性遺傳疾病，將靜待調查即快步離去。

