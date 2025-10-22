內政部十年移送572件閃兵案 判刑6月為大宗、僅1件兩年以下

小杰（左起）、陳柏霖、坤達、書偉、修杰楷等人涉嫌閃兵。（本報組合資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕藝人閃兵案延燒，內政部今年共清查出120多件逃避兵役案件，新北地檢署昨天也展開藝人閃兵案第3波搜索。回顧近十年因徵兵檢查無故不到、毀傷身體或以其他方法變更體位者的閃兵數據，內政部累計移送572件，其中有124件完成審判，94件處6個月以下有期徒刑，僅有1件處兩年以下有期徒刑。

新北檢警今年2月、5月執行兩波掃蕩，偵辦藝人王大陸閃兵案，查出陳零九、陳大天、威廉、大根、「棒棒堂」李銓等9名藝人涉案，新北地檢署6月偵結起訴王大陸等24名役男及4名仲介。檢警昨展開第3波搜索行動，拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張書偉）等人，Energy成員坤達（謝坤達）出國工作，今天（22日）清晨返台到案。

依「妨害兵役治罪條例」第4條規定，意圖逃避現役徵集，處5年以下有期徒刑；「刑法」第216條明定，行使偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定，最高可處7年以下有期徒刑。此外，「刑法」第80條規定追訴權可達20年。倘有醫師或醫院配合開立不實診斷書，除須負刑事責任外，也可依醫療相關法規懲處。

根據內政部最新數據，回顧近十年狀況，整體而言，妨害兵役以「未經核准出境或核准出境後屆期未歸，經催告仍未返國，致未能接受徵兵處理者」狀況為大宗，累積移送2146件。內政部說明，政府於2014年修法，開放役男可以在役齡後出境就學，縣市並對出境役男加強清查，因此案件量增加。

值得注意的是，妨害兵役案件次多者為「徵兵檢查無故不到或毀傷身體或以其他方法變更體位者」，累積移送572件。根據統計，2015年移送39人，起訴8人、不起訴2人；2016年移送45人，起訴5人、不起訴11人；2017年移送人數增加至96人，起訴4人、不起訴11，年底偵查中人數首度破百、達107人。

2018年移送44人，起訴7人、不起訴11人；2019年移送38人，起訴8人、不起訴10人；2020年移送55人，起訴26人、不起訴6人；2021年移送34人，起訴5人、不起訴5人；2022年移送73人，起訴16人、不起訴10人；2023年移送76人，起訴12人、不起訴6人；2024年移送72人，起訴13人、不起訴10人，截至去年底，偵查人數還有55人，尚未宣判人數為99人。

統計顯示，自2015年至2024年，共有124件完成審判，其中有94件處6個月以下有期徒刑，二年以下有期徒刑僅有1件；另有18件免訴，5件繳納罰金，3件不受理，2件拘役、1件無罪。

